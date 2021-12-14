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Красавица из Щелково: главная новогодняя ель России
Красавица из Щелково: главная новогодняя ель России - РИА Новости, 14.12.2021
Красавица из Щелково: главная новогодняя ель России
В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку страны. Процесс, который предваряло театрализованное представление, — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 14.12.2021
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фото
ель
московская область (подмосковье)
дед мороз
новый год
снегурочка
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В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку страны. Процесс, который предваряло театрализованное представление, — в фотоленте Ria.ru.
московская область (подмосковье)
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фото, фото, ель, московская область (подмосковье), дед мороз, новый год, снегурочка
16:00 14.12.2021 (обновлено: 18:21 14.12.2021)
 

Красавица из Щелково: главная новогодняя ель России

Читать ria.ru в
В Подмосковье срубили главную новогоднюю елку страны. Процесс, который предваряло театрализованное представление, — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Выбрать главную новогоднюю ель — дело совсем не такое простое, как может показаться. Подходящее дерево искали с апреля.

Специалисты перемещают главную новогоднюю елку страны, срубленную в деревне Новопареево городского округа Щелково, в специальный автопоезд для отправки на Соборную площадь Кремля
1 из 10

Выбрать главную новогоднюю ель — дело совсем не такое простое, как может показаться. Подходящее дерево искали с апреля.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Специалисты осмотрели больше трех десятков елок и остановились на той, что росла в деревне Новопареево городского округа Щелково.

Лесоруб спиливает елку в деревне Новопареево городского округа Щелково
2 из 10

Специалисты осмотрели больше трех десятков елок и остановились на той, что росла в деревне Новопареево городского округа Щелково.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Очень уж высоки стандарты: дерево должно быть правильной пирамидальной формы, с ровным стволом и пушистыми ветками.

Директор Московского учебно-опытного филиала, лесничий Олег Корегин во время театрализованного представления в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
3 из 10

Очень уж высоки стандарты: дерево должно быть правильной пирамидальной формы, с ровным стволом и пушистыми ветками.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанк

Расти ель должна на опушке, откуда ее проще вывезти.

Специалисты перемещают главную новогоднюю елку страны, срубленную в деревне Новопареево городского округа Щелково, в специальный автопоезд для отправки на Соборную площадь Кремля
4 из 10

Расти ель должна на опушке, откуда ее проще вывезти.

© РИА Новости / Алексей Куденко
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Важно и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось за время новогодних каникул.

Театрализованное представление в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
5 из 10

Важно и качество дерева, чтобы оно могло перенести температурные перепады и не осыпалось за время новогодних каникул.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Вельш-корги на театрализованном представлении в деревне Новопареево, где росла главная новогодняя елка страны.

Собака породы вельш-корги в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
6 из 10

Вельш-корги на театрализованном представлении в деревне Новопареево, где росла главная новогодняя елка страны.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кремлевской елке 90 лет, ее высота около 28 метров, диаметр ствола — 60-70 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.

Дед Мороз и Снегурочка выступают на театрализованном представлении в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
7 из 10

Кремлевской елке 90 лет, ее высота около 28 метров, диаметр ствола — 60-70 сантиметров, а размах нижних ветвей — около 10 метров.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Новогоднее дерево освятил представитель Русской православной церкви. Такой традиции следуют с 2010 года.

Священнослужитель в деревне Новопареево городского округа Щелково, где будет срублена главная новогодняя елка страны
8 из 10

Новогоднее дерево освятил представитель Русской православной церкви. Такой традиции следуют с 2010 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Через несколько дней пышная ель украсит Соборную площадь Кремля.

Специалисты поднимают автокраном главную новогоднюю елку страны, срубленную в деревне Новопареево
9 из 10

Через несколько дней пышная ель украсит Соборную площадь Кремля.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Новогодние ели доставляют в Кремль из Подмосковья с 2007 года.

Лесоруб перед рубкой главной новогодней елки в деревне Новопареево городского округа Щелково
10 из 10

Новогодние ели доставляют в Кремль из Подмосковья с 2007 года.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
ФотоЕльМосковская область (Подмосковье)Дед МорозНовый годСнегурочка
 
 
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