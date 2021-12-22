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Названы достопримечательности Европы, находящиеся под угрозой исчезновения

Названы достопримечательности Европы, находящиеся под угрозой исчезновения - РИА Новости, 22.12.2021

Названы достопримечательности Европы, находящиеся под угрозой исчезновения

Бельгийский монастырь, промышленная зона в Швеции, французский город в стиле ар-деко и еще девять объектов вошли в шорт-лист важных для истории и культуры мест... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T03:00

2021-12-22T03:00

2021-12-22T03:00

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бельгийский монастырь, промышленная зона в Швеции, французский город в стиле ар-деко и еще девять объектов вошли в шорт-лист важных для истории и культуры мест в Европе, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает "Европульс".Этот список ежегодно составляет Europa Nostra — сеть организаций, занимающихся сохранением культурного наследия Европы.Монастырь Реколле в бельгийском городе Нивель был построен в XIII веке. Это единственный сохранившийся образец францисканской архитектуры в Европе. Все, что осталось от него сегодня, — неф часовни и здание, в котором размещались сторожка, комната для свиданий и гостевые дома.Французский город-сад Ля Бют Руж — это малонаселенное и малоэтажное поселение. Жилая часть образует круг, в котором чередуются "слои" домов и зеленых насаждений. Городок построили в середине прошлого века под влиянием архитектурных движений модерн, ар-деко, а также школы Баухаус. Сейчас 85 процентов построек комплекса находятся под угрозой разрушения, поэтому одно время поселение хотели снести.Промышленная зона Левхольмен в Стокгольме — комплекс зданий разных периодов с множеством архитектурных стилей. За последние десять лет часть из них были разрушены по плану городского развития. Остальным объектам промышленного наследия также угрожают сносом застройщики частных домов.Из шорт-листа жюри выберет семь мест, которые получат помощь и деньги на восстановление. Окончательный список опубликуют весной 2022 года.

https://ria.ru/20211219/rozhdestvo-1764260739.html

https://ria.ru/20211215/dolgov-1763608690.html

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достопримечательности, бельгия, румыния, швеция, новости - туризм, туризм, экология, юнеско, туристы