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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20211222/dostoprimechatelnosti-1764664008.html
Названы достопримечательности Европы, находящиеся под угрозой исчезновения
Названы достопримечательности Европы, находящиеся под угрозой исчезновения - РИА Новости, 22.12.2021
Названы достопримечательности Европы, находящиеся под угрозой исчезновения
Бельгийский монастырь, промышленная зона в Швеции, французский город в стиле ар-деко и еще девять объектов вошли в шорт-лист важных для истории и культуры мест... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T03:00
2021-12-22T03:00
туризм
достопримечательности
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бельгийский монастырь, промышленная зона в Швеции, французский город в стиле ар-деко и еще девять объектов вошли в шорт-лист важных для истории и культуры мест в Европе, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает "Европульс".Этот список ежегодно составляет Europa Nostra — сеть организаций, занимающихся сохранением культурного наследия Европы.Монастырь Реколле в бельгийском городе Нивель был построен в XIII веке. Это единственный сохранившийся образец францисканской архитектуры в Европе. Все, что осталось от него сегодня, — неф часовни и здание, в котором размещались сторожка, комната для свиданий и гостевые дома.Французский город-сад Ля Бют Руж — это малонаселенное и малоэтажное поселение. Жилая часть образует круг, в котором чередуются "слои" домов и зеленых насаждений. Городок построили в середине прошлого века под влиянием архитектурных движений модерн, ар-деко, а также школы Баухаус. Сейчас 85 процентов построек комплекса находятся под угрозой разрушения, поэтому одно время поселение хотели снести.Промышленная зона Левхольмен в Стокгольме — комплекс зданий разных периодов с множеством архитектурных стилей. За последние десять лет часть из них были разрушены по плану городского развития. Остальным объектам промышленного наследия также угрожают сносом застройщики частных домов.Из шорт-листа жюри выберет семь мест, которые получат помощь и деньги на восстановление. Окончательный список опубликуют весной 2022 года.
https://ria.ru/20211219/rozhdestvo-1764260739.html
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достопримечательности, бельгия, румыния, швеция, новости - туризм, туризм, экология, юнеско, туристы
03:00 22.12.2021
 
Названы достопримечательности Европы, находящиеся под угрозой исчезновения

Определены европейские достопримечательности, которые получат средства на восстановление

© Фото : официальная страница города Нивель в FacebookБельгийский город Нивель
Бельгийский город Нивель - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© Фото : официальная страница города Нивель в Facebook
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. Бельгийский монастырь, промышленная зона в Швеции, французский город в стиле ар-деко и еще девять объектов вошли в шорт-лист важных для истории и культуры мест в Европе, находящихся под угрозой исчезновения, сообщает "Европульс".
Этот список ежегодно составляет Europa Nostra — сеть организаций, занимающихся сохранением культурного наследия Европы.
Монастырь Реколле в бельгийском городе Нивель был построен в XIII веке. Это единственный сохранившийся образец францисканской архитектуры в Европе. Все, что осталось от него сегодня, — неф часовни и здание, в котором размещались сторожка, комната для свиданий и гостевые дома.
Французский город-сад Ля Бют Руж — это малонаселенное и малоэтажное поселение. Жилая часть образует круг, в котором чередуются "слои" домов и зеленых насаждений. Городок построили в середине прошлого века под влиянием архитектурных движений модерн, ар-деко, а также школы Баухаус. Сейчас 85 процентов построек комплекса находятся под угрозой разрушения, поэтому одно время поселение хотели снести.
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Из шорт-листа жюри выберет семь мест, которые получат помощь и деньги на восстановление. Окончательный список опубликуют весной 2022 года.
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