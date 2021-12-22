https://ria.ru/20211222/deti-invalidy-1765019714.html
В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов - РИА Новости, 22.12.2021
В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов за счет средств электронного сертификата проведут в России с 2022 по 2024 годы, соответствующее постановление... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T23:45
2021-12-22T23:45
2021-12-22T23:45
общество
тюменская область
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов за счет средств электронного сертификата проведут в России с 2022 по 2024 годы, соответствующее постановление правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации."Утвердить прилагаемые правила реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Реализовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года пилотный проект в двух субъектах РФ", - говорится в документе.Согласно нему, речь идет о Свердловской и Тюменской областях. В рамках пилота приобрести услугу по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, включая проживание и питание как самих детей, так и сопровождающих их лиц, можно будет с использованиям электронного сертификата.В документе также зафиксирована рекомендация регионам оказать помощь по приобретению таких услуг не только местным жителям, но и тем, кто находится на территории субъекта.До 1 июня 2022 года запланировано проведение организационных мероприятий, а непосредственно финансирование и предоставление комплексной реабилитации и абилитация детей в пилотных регионах начнется со 2 июня 2022 года.Как следует из представленных правил, продолжительность курса услуг составит 21 день, услугу по комплексной реабилитации можно будет получить в полустационарной или стационарной форме.Право на приобретение услуги в рамках проекта сохраняется в течение 12 месяцев со дня первичного получения ребенком категории "ребенок-инвалид". Стоимость сертификата составит максимально 102,9 тысячи рублей, но будет зависеть от формы оказания услуг.
https://ria.ru/20211202/moskva-1761748418.html
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общество, тюменская область, россия
В России стартует пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов
В России стартует пилотный проект по реабилитации детей за счет электронного сертификата
МОСКВА, 22 дек - РИА Новости.
Пилотный проект по реабилитации детей-инвалидов за счет средств электронного сертификата проведут в России
с 2022 по 2024 годы, соответствующее постановление правительства размещено на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые правила реализации пилотного проекта по оказанию услуг по комплексной реабилитации и абилитации детей-инвалидов. Реализовать с 1 января 2022 года по 31 декабря 2024 года пилотный проект в двух субъектах РФ", - говорится в документе.
Согласно нему, речь идет о Свердловской и Тюменской областях
. В рамках пилота приобрести услугу по комплексной реабилитации и абилитации детей с инвалидностью, включая проживание и питание как самих детей, так и сопровождающих их лиц, можно будет с использованиям электронного сертификата.
В документе также зафиксирована рекомендация регионам оказать помощь по приобретению таких услуг не только местным жителям, но и тем, кто находится на территории субъекта.
До 1 июня 2022 года запланировано проведение организационных мероприятий, а непосредственно финансирование и предоставление комплексной реабилитации и абилитация детей в пилотных регионах начнется со 2 июня 2022 года.
Как следует из представленных правил, продолжительность курса услуг составит 21 день, услугу по комплексной реабилитации можно будет получить в полустационарной или стационарной форме.
Право на приобретение услуги в рамках проекта сохраняется в течение 12 месяцев со дня первичного получения ребенком категории "ребенок-инвалид". Стоимость сертификата составит максимально 102,9 тысячи рублей, но будет зависеть от формы оказания услуг.