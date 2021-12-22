https://ria.ru/20211222/deti-1764968508.html

Британский регулятор рекомендовал вакцину Pfizer для детей 5-11 лет

Британский регулятор рекомендовал вакцину Pfizer для детей 5-11 лет - РИА Новости, 22.12.2021

Британский регулятор рекомендовал вакцину Pfizer для детей 5-11 лет

Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) Великобритании одобрило в среду новую, соответствующую возрасту формулу вакцины... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:25

2021-12-22T18:25

2021-12-22T18:25

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ЛОНДОН, 22 дек - РИА Новости. Агентство по регулированию лекарственных средств и медицинских изделий (MHRA) Великобритании одобрило в среду новую, соответствующую возрасту формулу вакцины Pfizer/BioNTech против COVID-19 для использования у детей от пяти до 11 лет, говорится в сообщении ведомства.Там отметили, что одобрение было дано после тщательного анализа данных о безопасности, которые показывают преимущества пользы от вакцины над возможными рисками в этой возрастной группе."Мы пришли к выводу, что вакцина Pfizer/BioNTech против COVID-19 безопасна и эффективна для детей в возрасте от пяти до 11 лет, без каких-либо проблем с безопасностью", - сказала исполнительный директор MHRA Джун Рейн.В ведомстве добавили, что одобрение касается препарата, специально разработанного для детей 5-11 лет и вводимого в более низкой дозе по сравнению с той, которая используется у лиц в возрасте 12 лет и старше (10 микрограммов по сравнению с 30 микрограммами). Как и в других возрастных группах, он вводится в виде двух инъекций в предплечье. Окончательную рекомендацию относительно интервала дозирования должен будет вынести Объединенный комитет по вакцинации и иммунизации (JCVI).Ранее британский регулятор одобрил вторую дозу вакцины Pfizer-BioNTech для молодых людей в возрасте от 12 до 15 лет - не ранее, чем через 12 недель после первой дозы.Великобритания в преддверии Рождества столкнулась со всплеском коронавируса. Страна несколько дней била рекорды по количеству заражений, сейчас фиксируется более 90 тысяч новых случаев в сутки, а общее количество подтвержденных заражений штаммом "омикрон" превысило 60 тысяч. По оценкам минздрава, к концу декабря число случаев "омикрона" может превысить миллион.Джонсон 8 декабря объявил о переходе к так называемому "плану Б" - он означает, что людям рекомендуется работать из дома, когда это возможно, а в большинстве закрытых помещений обязателен масочный режим. Помимо этого, COVID-pass, который подтверждает вакцинацию, теперь требуется для посещения мест с большим скоплением людей. Ежедневное тестирование обязательно для тех, кто, предположительно, контактировал с носителями коронавируса. Мэр Лондона в выходные объявил о чрезвычайном положении в столице, что, в частности, означает меры по ускорению ревакцинации. На сегодняшний день бустерный укол получили две трети взрослого населения Британии.

https://ria.ru/20211218/vaktsina-1764360229.html

https://ria.ru/20211124/vaktsinatsiya-1760582668.html

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в мире, вакцинация, лондон, великобритания, здоровье - общество, коронавирусы, коронавирус covid-19, вакцина pfizer/biontech