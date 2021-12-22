https://ria.ru/20211222/boevik-1764921824.html

В Сирии уничтожили лидера группировки "Джунуд аш-Шам"*

В Сирии уничтожили лидера группировки "Джунуд аш-Шам"* - РИА Новости, 22.12.2021

В Сирии уничтожили лидера группировки "Джунуд аш-Шам"*

В Сирии ликвидировали Муслима аш-Шишани Маргошвили, заявил спецпредставитель российского президента по урегулированию в арабской республике Александр... РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T15:11

2021-12-22T15:11

2021-12-22T16:59

война в сирии

сирия

россия

в мире

воздушно-космические силы россии

александр лаврентьев

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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Сирии ликвидировали Муслима аш-Шишани Маргошвили, заявил спецпредставитель российского президента по урегулированию в арабской республике Александр Лаврентьев.Ранее Лаврентьев отмечал, что активность в Сирии "спящих ячеек" террористов в последнее время возросла до неприемлемого уровня.Муслим аш-Шишани Маргошвили участвовал в первой и второй чеченских войнах, с 2012-го воевал в Сирии на стороне повстанцев. США заявляли, что он входит в ИГ*, однако сам боевик всегда утверждал обратное."Джунуд аш-Шам"* — чеченская суннитская военная организация, поддерживающая сирийскую оппозицию и действующая в основном в провинциях Идлиб и Латакия. Изначально ее численность составляла около 250 человек, но сократилась до нескольких десятков.* Запрещенная в России террористическая группировка.

https://ria.ru/20211219/unichtozhenie-1764444885.html

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сирия, россия, в мире, воздушно-космические силы россии, александр лаврентьев