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В Сирии уничтожили лидера группировки "Джунуд аш-Шам"*
В Сирии уничтожили лидера группировки "Джунуд аш-Шам"* - РИА Новости, 22.12.2021
В Сирии уничтожили лидера группировки "Джунуд аш-Шам"*
В Сирии ликвидировали Муслима аш-Шишани Маргошвили, заявил спецпредставитель российского президента по урегулированию в арабской республике Александр... РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T15:11
2021-12-22T15:11
2021-12-22T16:59
война в сирии
сирия
россия
в мире
воздушно-космические силы россии
александр лаврентьев
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МОСКВА, 22 дек — РИА Новости. В Сирии ликвидировали Муслима аш-Шишани Маргошвили, заявил спецпредставитель российского президента по урегулированию в арабской республике Александр Лаврентьев.Ранее Лаврентьев отмечал, что активность в Сирии "спящих ячеек" террористов в последнее время возросла до неприемлемого уровня.Муслим аш-Шишани Маргошвили участвовал в первой и второй чеченских войнах, с 2012-го воевал в Сирии на стороне повстанцев. США заявляли, что он входит в ИГ*, однако сам боевик всегда утверждал обратное."Джунуд аш-Шам"* — чеченская суннитская военная организация, поддерживающая сирийскую оппозицию и действующая в основном в провинциях Идлиб и Латакия. Изначально ее численность составляла около 250 человек, но сократилась до нескольких десятков.* Запрещенная в России террористическая группировка.
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сирия, россия, в мире, воздушно-космические силы россии, александр лаврентьев
15:11 22.12.2021 (обновлено: 16:59 22.12.2021)
В Сирии уничтожили лидера группировки "Джунуд аш-Шам"*
Российские самолеты уничтожили лидера группировки "Джунуд аш-Шам"* в Сирии
МОСКВА, 22 дек — РИА Новости.
В Сирии ликвидировали Муслима аш-Шишани Маргошвили, заявил спецпредставитель российского президента по урегулированию в арабской республике Александр Лаврентьев
.
"Недавно российским ВКС
удалось уничтожить одного из главарей группировки "Джунуд аш-Шам"* аш-Шишани Маргошвили", — сказал он на пресс-конференции.
Ранее Лаврентьев отмечал, что активность в Сирии "спящих ячеек" террористов в последнее время возросла до неприемлемого уровня.
Муслим аш-Шишани Маргошвили участвовал в первой и второй чеченских войнах, с 2012-го воевал в Сирии на стороне повстанцев. США заявляли, что он входит в ИГ*, однако сам боевик всегда утверждал обратное.
"Джунуд аш-Шам"* — чеченская суннитская военная организация, поддерживающая сирийскую оппозицию и действующая в основном в провинциях Идлиб и Латакия. Изначально ее численность составляла около 250 человек, но сократилась до нескольких десятков.
* Запрещенная в России террористическая группировка.