https://ria.ru/20211222/armiya-1764968818.html

Армия укомплектована военными по контракту почти на 100%, заявил Шойгу

Армия укомплектована военными по контракту почти на 100%, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.12.2021

Армия укомплектована военными по контракту почти на 100%, заявил Шойгу

Вооружённые силы России укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 22.12.2021

2021-12-22T18:27

2021-12-22T18:27

2021-12-22T18:27

безопасность

армия

сергей шойгу

министерство обороны рф (минобороны рф)

вооруженные силы рф

юнармия

россия

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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вооружённые силы России укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Продолжаем формировать профессиональную армию. Сегодня укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96%, а военнослужащими по контракту других составов - до 99,4%. Их численность более чем в два раза превышает количество призывников", - сказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.Он отметил, что успешно решаются социальные вопросы военнослужащих и членов их семей. "В этом году денежное довольствие проиндексировано на 3,7%. В следующем году планируется повысить его ещё на 4%. Выполнены обязательства по жилью в отношении почти 111 тысяч военнослужащих", - заявил министр.Он проинформировал участников заседания, что "в целях совершенствования системы военной подготовки студентов принято решение создать военные учебные центры ещё при восьми гражданских вузах". "Не забываем и о воспитанниках довузовских организаций Минобороны. К началу учебного года сдан в эксплуатацию новый комплекс зданий для Омского кадетского военного корпуса", - сказал Шойгу.По его словам, активно развивается движение "Юнармия", в декабре в её ряды принят миллионный юнармеец. "Активизировалась работа по созданию в регионах центров военно-патриотического воспитания "Авангард". Сегодня действует уже 42 таких центра. С начала года проведено 447 смен, обучение прошли свыше 58 тысяч человек", - сообщил министр обороны.

https://ria.ru/20211221/perevooruzhenie-1764730308.html

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безопасность, армия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, юнармия, россия