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Армия укомплектована военными по контракту почти на 100%, заявил Шойгу
Армия укомплектована военными по контракту почти на 100%, заявил Шойгу - РИА Новости, 22.12.2021
Армия укомплектована военными по контракту почти на 100%, заявил Шойгу
Вооружённые силы России укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 22.12.2021
2021-12-22T18:27
2021-12-22T18:27
безопасность
армия
сергей шойгу
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы рф
юнармия
россия
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вооружённые силы России укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Продолжаем формировать профессиональную армию. Сегодня укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96%, а военнослужащими по контракту других составов - до 99,4%. Их численность более чем в два раза превышает количество призывников", - сказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.Он отметил, что успешно решаются социальные вопросы военнослужащих и членов их семей. "В этом году денежное довольствие проиндексировано на 3,7%. В следующем году планируется повысить его ещё на 4%. Выполнены обязательства по жилью в отношении почти 111 тысяч военнослужащих", - заявил министр.Он проинформировал участников заседания, что "в целях совершенствования системы военной подготовки студентов принято решение создать военные учебные центры ещё при восьми гражданских вузах". "Не забываем и о воспитанниках довузовских организаций Минобороны. К началу учебного года сдан в эксплуатацию новый комплекс зданий для Омского кадетского военного корпуса", - сказал Шойгу.По его словам, активно развивается движение "Юнармия", в декабре в её ряды принят миллионный юнармеец. "Активизировалась работа по созданию в регионах центров военно-патриотического воспитания "Авангард". Сегодня действует уже 42 таких центра. С начала года проведено 447 смен, обучение прошли свыше 58 тысяч человек", - сообщил министр обороны.
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безопасность, армия, сергей шойгу, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы рф, юнармия, россия
18:27 22.12.2021
 
Армия укомплектована военными по контракту почти на 100%, заявил Шойгу

Шойгу: Вооруженные силы России укомплектованы военными по контракту почти на 100%

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВоеннослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области
Военнослужащие на совместных стратегических учениях Белоруссии и России в Минской области - РИА Новости, 1920, 22.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Вооружённые силы России укомплектованы военнослужащими по контракту почти на 100%, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Продолжаем формировать профессиональную армию. Сегодня укомплектованность офицерскими кадрами доведена до 96%, а военнослужащими по контракту других составов - до 99,4%. Их численность более чем в два раза превышает количество призывников", - сказал Шойгу на пленарном заседании Общественного совета при министерстве обороны РФ.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 14:46
Шойгу рассказал об уровне перевооружения армии России
Он отметил, что успешно решаются социальные вопросы военнослужащих и членов их семей. "В этом году денежное довольствие проиндексировано на 3,7%. В следующем году планируется повысить его ещё на 4%. Выполнены обязательства по жилью в отношении почти 111 тысяч военнослужащих", - заявил министр.
Он проинформировал участников заседания, что "в целях совершенствования системы военной подготовки студентов принято решение создать военные учебные центры ещё при восьми гражданских вузах". "Не забываем и о воспитанниках довузовских организаций Минобороны. К началу учебного года сдан в эксплуатацию новый комплекс зданий для Омского кадетского военного корпуса", - сказал Шойгу.
По его словам, активно развивается движение "Юнармия", в декабре в её ряды принят миллионный юнармеец. "Активизировалась работа по созданию в регионах центров военно-патриотического воспитания "Авангард". Сегодня действует уже 42 таких центра. С начала года проведено 447 смен, обучение прошли свыше 58 тысяч человек", - сообщил министр обороны.
Шойгу показывает Путину новые образцы военной техники - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
21 декабря, 19:48
Шойгу показал Путину новые образцы военной техники
 
БезопасностьАрмияСергей ШойгуМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Вооруженные силы РФЮнармияРоссия
 
 
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