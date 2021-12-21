https://ria.ru/20211221/zarplata-1764720496.html

Зарплаты контрактников проиндексируют сверх запланированных параметров

Зарплаты контрактников проиндексируют сверх запланированных параметров - РИА Новости, 21.12.2021

Зарплаты контрактников проиндексируют сверх запланированных параметров

Индексация зарплат военнослужащих по контракту в 2022-2023 годах будет проведена сверх запланированного, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:15

2021-12-21T14:15

2021-12-21T14:16

безопасность

сергей шойгу

вооруженные силы рф

россия

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Индексация зарплат военнослужащих по контракту в 2022-2023 годах будет проведена сверх запланированного, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В 2022–2023 годах индексация будет проведена сверх запланированных параметров", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.В 2020 году зарплаты военнослужащих были проиндексированы на 3,7%, а в целях ежегодного увеличения контрактников в 2021–2023 годах Минобороны дополнительно выделено 180,2 миллиарда рублей, уточнил Шойгу.

https://ria.ru/20190412/1552633747.html

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безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия