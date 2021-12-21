https://ria.ru/20211221/zarplata-1764720496.html
Зарплаты контрактников проиндексируют сверх запланированных параметров
Зарплаты контрактников проиндексируют сверх запланированных параметров - РИА Новости, 21.12.2021
Зарплаты контрактников проиндексируют сверх запланированных параметров
Индексация зарплат военнослужащих по контракту в 2022-2023 годах будет проведена сверх запланированного, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:15
2021-12-21T14:15
2021-12-21T14:16
безопасность
сергей шойгу
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Индексация зарплат военнослужащих по контракту в 2022-2023 годах будет проведена сверх запланированного, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."В 2022–2023 годах индексация будет проведена сверх запланированных параметров", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.В 2020 году зарплаты военнослужащих были проиндексированы на 3,7%, а в целях ежегодного увеличения контрактников в 2021–2023 годах Минобороны дополнительно выделено 180,2 миллиарда рублей, уточнил Шойгу.
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безопасность, сергей шойгу, вооруженные силы рф, россия
14:15 21.12.2021 (обновлено: 14:16 21.12.2021)
Зарплаты контрактников проиндексируют сверх запланированных параметров
Зарплаты контрактников в 2022 и 2023 годах проиндексируют сверх запланированных параметров