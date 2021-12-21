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Путин подписал закон о повышении фонда оплаты труда помощников депутатов
Путин подписал закон о повышении фонда оплаты труда помощников депутатов - РИА Новости, 21.12.2021
Путин подписал закон о повышении фонда оплаты труда помощников депутатов
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий повышение месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 до... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:00
2021-12-21T15:00
политика
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий повышение месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 до 387 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Законом предусматривается повышение общего месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 тысяч рублей (с учетом индексации с 1 октября 2019 года на 4,3%, с 1 октября 2020 года на 3% - 322,3 тысячи рублей) до 387 тысяч рублей.Как отмечали авторы законопроекта, в соответствии с изменениями в Конституцию РФ были закреплены социальные гарантии гражданам и, одновременно, значительно расширены полномочия депутатов и сенаторов, усилены возможности парламентского контроля.Также уточняется, что с учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Госдумы в регионах и повышаются требования к ее качеству, из-за чего требуются высококвалифицированные кадры помощников.Отмечалось, что принятие закона потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета в объеме в 2022 году - 761,4 миллиона рублей, в 2023 году - 794,8 миллиона рублей, в 2024 году - 822,4 миллиона рублей. Источники финансового обеспечения данных расходов в 2022 году будут определены в ходе исполнения закона "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", в 2023 - 2025 годах - при подготовке проекта закона "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".
https://ria.ru/20211208/zarplaty-1762740833.html
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политика, общество, владимир путин, госдума рф, совет федерации рф, россия
15:00 21.12.2021
 
Путин подписал закон о повышении фонда оплаты труда помощников депутатов

Путин подписал закон о повышении фонда оплаты труда помощников депутатов и сенаторов

© РИА Новости / Михаил Метцель / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Михаил Метцель
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий повышение месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 до 387 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Законом предусматривается повышение общего месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 тысяч рублей (с учетом индексации с 1 октября 2019 года на 4,3%, с 1 октября 2020 года на 3% - 322,3 тысячи рублей) до 387 тысяч рублей.
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Как отмечали авторы законопроекта, в соответствии с изменениями в Конституцию РФ были закреплены социальные гарантии гражданам и, одновременно, значительно расширены полномочия депутатов и сенаторов, усилены возможности парламентского контроля.
Также уточняется, что с учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Госдумы в регионах и повышаются требования к ее качеству, из-за чего требуются высококвалифицированные кадры помощников.
Отмечалось, что принятие закона потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета в объеме в 2022 году - 761,4 миллиона рублей, в 2023 году - 794,8 миллиона рублей, в 2024 году - 822,4 миллиона рублей. Источники финансового обеспечения данных расходов в 2022 году будут определены в ходе исполнения закона "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", в 2023 - 2025 годах - при подготовке проекта закона "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".
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