Путин подписал закон о повышении фонда оплаты труда помощников депутатов
Путин подписал закон о повышении фонда оплаты труда помощников депутатов и сенаторов
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, предусматривающий повышение месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 до 387 тысяч рублей, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Изменения вносятся в закон "О статусе сенатора Российской Федерации и статусе депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации". Законом предусматривается повышение общего месячного фонда оплаты труда помощников сенаторов и депутатов с 300 тысяч рублей (с учетом индексации с 1 октября 2019 года на 4,3%, с 1 октября 2020 года на 3% - 322,3 тысячи рублей) до 387 тысяч рублей.
Как отмечали авторы законопроекта, в соответствии с изменениями в Конституцию РФ были закреплены социальные гарантии гражданам и, одновременно, значительно расширены полномочия депутатов и сенаторов, усилены возможности парламентского контроля.
Также уточняется, что с учетом новых полномочий и задач парламента по контролю за выполнением социальных гарантий гражданам значительно увеличивается объем работы депутатов Госдумы в регионах и повышаются требования к ее качеству, из-за чего требуются высококвалифицированные кадры помощников.
Отмечалось, что принятие закона потребует выделения дополнительных ассигнований из федерального бюджета в объеме в 2022 году - 761,4 миллиона рублей, в 2023 году - 794,8 миллиона рублей, в 2024 году - 822,4 миллиона рублей. Источники финансового обеспечения данных расходов в 2022 году будут определены в ходе исполнения закона "О федеральном бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов", в 2023 - 2025 годах - при подготовке проекта закона "О федеральном бюджете на 2023 год и плановый период 2024 и 2025 годов".