Опять блокбастер: весь цвет русской живописи в Новом Иерусалиме

Обычно такие серьезные проекты не случаются без участия центра, однако здесь нет ни одной столичной работы. Создатели "Азбуки шедевра" решили доказать, что не все сконцентрировано в Москве и Петербурге, и обратились в регионы. Просили, конечно, самое-самое. Как признается директор музея "Новый Иерусалим" Василий Кузнецов, приходилось приезжать не по одному разу, чтобы договориться.

В результате из 30 музеев получили 123 работы, охватывающие почти полтора века русской живописи. Художественное путешествие от Калининграда до Владивостока — мечта для современного зрителя, который, если вырывается из онлайна и встает с дивана, хочет всего и сразу.