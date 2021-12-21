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Шойгу оценил боевые возможности Вооруженных сил
Шойгу оценил боевые возможности Вооруженных сил - РИА Новости, 21.12.2021
Шойгу оценил боевые возможности Вооруженных сил
Вооруженные силы РФ выполнили все задачи на год, их боевые возможности возросли на 12,8%, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:22
2021-12-21T14:22
2021-12-21T14:30
вооруженные силы рф
безопасность
сергей шойгу
владимир путин
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Вооруженные силы РФ выполнили все задачи на год, их боевые возможности возросли на 12,8%, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."Все задачи, определённые на 2021 год, Вооружёнными силами выполнены. Их боевые возможности возросли на 12,8%. Обеспечен заданный уровень поддержания обороноспособности страны", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.Как отметил Шойгу, реализация всех заключённых контрактов обеспечила поставку более пяти тысяч основных образцов вооружения. Исправность боевой техники поддерживалась на уровне 95%."В 2021 году общий объём переданных пользователям капитальных вложений составил более 155 миллиардов рублей, тем самым значительно снижен объём незавершённого строительства", - уточнил глава Минобороны.
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вооруженные силы рф, безопасность, сергей шойгу, владимир путин, министерство обороны рф (минобороны рф), россия
14:22 21.12.2021 (обновлено: 14:30 21.12.2021)
Шойгу оценил боевые возможности Вооруженных сил
Глава Минобороны Шойгу: боевые возможности Вооруженных сил России выросли за год на 12,8%