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Алиханов призвал признавать иностранные вакцины только на взаимной основе
Алиханов призвал признавать иностранные вакцины только на взаимной основе - РИА Новости, 21.12.2021
Алиханов призвал признавать иностранные вакцины только на взаимной основе
Калининградский губернатор Антон Алиханов убежден, что признавать иностранные вакцины в РФ нужно исключительно на взаимной основе. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:50
2021-12-21T09:50
2021-12-21T09:50
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов убежден, что признавать иностранные вакцины в РФ нужно исключительно на взаимной основе.Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил рассмотреть возможность точечно разрешить по России QR-коды иностранных прививок от COVID-19 для посещения музеев, театров и ресторанов - например в туристически привлекательных регионах."Конечно, нет. Исключительно только на взаимной основе. Понятно и очевидно, что, с учетом политизации этого вопроса, признавать вакцины надо исключительно на взаимной основе", - заявил Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, поддерживает ли он предложение Дрозденко о частичном признании иностранных вакцин.
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Алиханов призвал признавать иностранные вакцины только на взаимной основе
Калининградский губернатор Алиханов: признавать зарубежные вакцины надо на взаимной основе