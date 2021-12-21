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Алиханов призвал признавать иностранные вакцины только на взаимной основе
Алиханов призвал признавать иностранные вакцины только на взаимной основе - РИА Новости, 21.12.2021
Алиханов призвал признавать иностранные вакцины только на взаимной основе
Калининградский губернатор Антон Алиханов убежден, что признавать иностранные вакцины в РФ нужно исключительно на взаимной основе. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T09:50
2021-12-21T09:50
распространение коронавируса
общество
калининградская область
ленинградская область
здоровье - общество
александр дрозденко
коронавирусы
антон алиханов
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов убежден, что признавать иностранные вакцины в РФ нужно исключительно на взаимной основе.Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил рассмотреть возможность точечно разрешить по России QR-коды иностранных прививок от COVID-19 для посещения музеев, театров и ресторанов - например в туристически привлекательных регионах."Конечно, нет. Исключительно только на взаимной основе. Понятно и очевидно, что, с учетом политизации этого вопроса, признавать вакцины надо исключительно на взаимной основе", - заявил Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, поддерживает ли он предложение Дрозденко о частичном признании иностранных вакцин.
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общество, калининградская область, ленинградская область, здоровье - общество, александр дрозденко, коронавирусы, антон алиханов, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, вакцинация россиян от covid-19
09:50 21.12.2021
 
Алиханов призвал признавать иностранные вакцины только на взаимной основе

Калининградский губернатор Алиханов: признавать зарубежные вакцины надо на взаимной основе

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкШприц с лекарством
Шприц с лекарством - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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КАЛИНИНГРАД, 21 дек – РИА Новости. Калининградский губернатор Антон Алиханов убежден, что признавать иностранные вакцины в РФ нужно исключительно на взаимной основе.
Ранее глава Ленинградской области Александр Дрозденко предложил рассмотреть возможность точечно разрешить по России QR-коды иностранных прививок от COVID-19 для посещения музеев, театров и ресторанов - например в туристически привлекательных регионах.
"Конечно, нет. Исключительно только на взаимной основе. Понятно и очевидно, что, с учетом политизации этого вопроса, признавать вакцины надо исключительно на взаимной основе", - заявил Алиханов в интервью РИА Новости, отвечая на вопрос, поддерживает ли он предложение Дрозденко о частичном признании иностранных вакцин.
 
Распространение коронавирусаОбществоКалининградская областьЛенинградская областьЗдоровье - ОбществоАлександр ДрозденкоКоронавирусыАнтон АлихановКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииВакцинация россиян от COVID-19
 
 
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