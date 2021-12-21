https://ria.ru/20211221/ukraina-1764783925.html

Зеленский выразил надежду на подписание ЗСТ с Турцией в начале 2022 года

Зеленский выразил надежду на подписание ЗСТ с Турцией в начале 2022 года - РИА Новости, 21.12.2021

Зеленский выразил надежду на подписание ЗСТ с Турцией в начале 2022 года

Украина рассчитывает подписать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией в начале 2022 года, в ходе визита президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T17:53

2021-12-21T17:53

2021-12-21T18:02

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КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Украина рассчитывает подписать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией в начале 2022 года, в ходе визита президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил во вторник украинский президент Владимир Зеленский.Ранее Зеленский заявил, что Украина и Турция договорились провести аудит всех спорных положений соглашения о зоне свободной торговли, стороны намерены найти компромисс для подписания документа. Украинский министр финансов Сергей Марченко в начале февраля заявлял, что переговоры Украины и Турции о зоне свободной торговли существенно продвинулись за последнее время.Стороны ранее договаривались завершить переговоры о создании зоны свободной торговли к концу 2016 года, в 2017 году, до конца 2019 года. Однако сроки откладывались из-за несогласованности в тарифных вопросах. В Киеве заявляли, что соглашение о ЗСТ с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет значения.

https://ria.ru/20211211/turtsiya-1763237758.html

https://ria.ru/20211119/krym-1759731866.html

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в мире, украина, сша, нато, мид украины, павел климкин, россия