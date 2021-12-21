17:53 21.12.2021 (обновлено: 18:02 21.12.2021)
Зеленский выразил надежду на подписание ЗСТ с Турцией в начале 2022 года
Президент Украины Зеленский выразил надежду на подписание ЗСТ с Турцией в начале 2022 года
CC BY-SA 4.0 / Офис Президента Украины / Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-марафона в Киеве
КИЕВ, 21 дек - РИА Новости. Украина рассчитывает подписать соглашение о зоне свободной торговли (ЗСТ) с Турцией в начале 2022 года, в ходе визита президента Турции Тайипа Эрдогана, заявил во вторник украинский президент Владимир Зеленский.
Ранее Зеленский заявил, что Украина и Турция договорились провести аудит всех спорных положений соглашения о зоне свободной торговли, стороны намерены найти компромисс для подписания документа. Украинский министр финансов Сергей Марченко в начале февраля заявлял, что переговоры Украины и Турции о зоне свободной торговли существенно продвинулись за последнее время.
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"Очень верю, что финализируем ЗСТ с Турцией. Хотелось бы это сделать в начале следующего года, когда будет визит президента Эрдогана на Украину", - заявил Зеленский в ходе конференции с украинскими послами.
Стороны ранее договаривались завершить переговоры о создании зоны свободной торговли к концу 2016 года, в 2017 году, до конца 2019 года. Однако сроки откладывались из-за несогласованности в тарифных вопросах. В Киеве заявляли, что соглашение о ЗСТ с Турцией без отмены пошлин на сельскохозяйственную продукцию не имеет значения.