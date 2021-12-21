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Шойгу заявил об увеличении масштабов учений НАТО около России
Шойгу заявил об увеличении масштабов учений НАТО около России - РИА Новости, 21.12.2021
Шойгу заявил об увеличении масштабов учений НАТО около России
США и НАТО увеличивают масштабы учений близ России, задействуют стратегическую авиацию, проводят условные пуски ядерных ракет, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:19
2021-12-21T14:19
2021-12-21T14:19
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США и НАТО увеличивают масштабы учений близ России, задействуют стратегическую авиацию, проводят условные пуски ядерных ракет, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Все чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полетов у российских границ возросло более чем в 2 раза", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.
https://ria.ru/20211220/nato-1764610163.html
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в мире, сша, сергей шойгу, владимир путин, нато, россия
Шойгу заявил об увеличении масштабов учений НАТО около России
Глава Минобороны Шойгу заявил об увеличении масштабов учений НАТО около России