https://ria.ru/20211221/ucheniya-1764721368.html

Шойгу заявил об увеличении масштабов учений НАТО около России

Шойгу заявил об увеличении масштабов учений НАТО около России - РИА Новости, 21.12.2021

Шойгу заявил об увеличении масштабов учений НАТО около России

США и НАТО увеличивают масштабы учений близ России, задействуют стратегическую авиацию, проводят условные пуски ядерных ракет, заявил министр обороны РФ Сергей... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:19

2021-12-21T14:19

2021-12-21T14:19

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сша

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. США и НАТО увеличивают масштабы учений близ России, задействуют стратегическую авиацию, проводят условные пуски ядерных ракет, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."США и НАТО целенаправленно увеличивают масштабы и интенсивность мероприятий подготовки войск вблизи России. Все чаще в них задействуется стратегическая авиация, осуществляющая условные пуски ядерных ракет по нашим объектам. Количество их полетов у российских границ возросло более чем в 2 раза", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.

https://ria.ru/20211220/nato-1764610163.html

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в мире, сша, сергей шойгу, владимир путин, нато, россия