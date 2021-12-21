https://ria.ru/20211221/turpotok-1764742946.html

Турпоток внутри России в 2021 году вырос на 30 процентов

Турпоток внутри России в 2021 году вырос на 30 процентов - РИА Новости, 21.12.2021

Турпоток внутри России в 2021 году вырос на 30 процентов

Туристический поток внутри России в 2021 году увеличился на 30 процентов по отношению к 2020 году, сообщила во вторник во время брифинга исполнительный директор РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:46

2021-12-21T15:46

2021-12-21T15:46

туризм

санкт-петербург

краснодарский край

республика крым

новости - туризм

ассоциация туроператоров россии (атор)

майя ломидзе

туристы

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Туристический поток внутри России в 2021 году увеличился на 30 процентов по отношению к 2020 году, сообщила во вторник во время брифинга исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.Говоря о том, удалось ли отрасли достичь показателей допандемийного 2019 года, глава АТОР отметила, что пока – только приблизиться."Некоторые регионы превысили показатели (2019 года — Прим. ред.) на пять — десять процентов, но не все. Во многом это зависело от порядков пребывания и лояльности, с которой они относились к своим гостям со всей России, а также от продвижения и цен", — пояснила она.Ломидзе рассказала, что в этом году в России увеличилась доля организованных туристов. "Если в 2020 году по сравнению с 2019-м был плюс один процент, то сейчас мы можем говорить о том, что доля организованного туризма достигла 23 процентов. Во многом этой динамике поспособствовали чартерные рейсы, которые впервые за десятилетия появились на внутренних направлениях", — сообщила руководитель ассоциации.Рейтинг популярности регионов в 2021 году ожидаемо возглавил Краснодарский край, второе и третье места заняли Крым и Санкт-Петербург соответственно.

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санкт-петербург

краснодарский край

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санкт-петербург, краснодарский край, республика крым, новости - туризм, ассоциация туроператоров россии (атор), майя ломидзе, туристы, туризм, россия