15:41 21.12.2021 (обновлено: 16:32 21.12.2021)
Госдума приняла поправки к проекту об отмене техосмотра
Госдума во втором чтении приняла поправки к законопроекту об отмене техосмотра
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте технического осмотра "Эксперт плюс"
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Госдума единогласно приняла во втором чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра.
Согласно документу, от него освободят "легковые автомобили и мототранспортные средства", используемые "исключительно в личных целях".
К основному чтению "Единая Россия" вместе с экспертным сообществом подготовила поправку об исключении ТО "на обочине", когда у водителя уже есть диагностическая карта; при этом сотрудники ГИБДД все равно проведут техосмотр. Также одобрили поправку об отмене штрафов за отсутствие диагностической карты.
Обязательным техосмотр останется для такси и другого транспорта для перевозки пассажиров, а также для личных автомобилей, используемых в служебных целях. ТО также придется пройти при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов.
Законопроект в сентябре внесли вице-спикер Госдумы от ЕР Сергей Неверов, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, председатель комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгений Москвичев и глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки. Как указывал Неверов, в третьем чтении законопроект могут рассмотреть уже 22 декабря.
Как отметили в партии, сегодня вопрос прохождения техосмотра автомобилей затрагивает каждого третьего жителя страны: в России около 49 миллионов легковых автомобилей и мотоциклов, при этом 27 миллионов машин моложе десяти лет. По действующим нормам, регулярный техосмотр обязателен для транспортных средств, выпущенных четыре года назад или раньше.
В пояснительной записке отмечалось, что транспорт с техническими неисправностями, но действующим полисом ОСАГО редко попадает в ДТП. Кроме того, Венская конвенция о дорожном движении, участницей которой является Россия, предусматривает обязательный техосмотр только для автобусов и грузовиков с максимальной массой более 3,5 тонны и прицепов к ним.
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