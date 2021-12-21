11:44 21.12.2021 (обновлено: 12:18 21.12.2021)
ЕР подготовила поправки в проект о техосмотрах
ЕР подготовила в проект о техосмотрах поправку об исключении "ТО на обочине"
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкТехнический эксперт проводит осмотр автомобиля на пункте техосмотра
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Единая Россия" подготовила в законопроект об отмене техосмотра поправки об исключении ТО "на обочине" и отмене штрафов за отсутствие диагностической карты, сообщил вице-спикер Госдумы от ЕР Сергей Неверов.
"Автомобилистов личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Это очень важно, потому что, когда мы принимали законопроект в первом чтении и говорили, что техосмотр отменяется, такая норма оставалась", - приводит слова Неверова Telegram-канал ЕР.
Также партия с экспертным сообществом ко второму чтению подготовила поправку об исключении проведения так называемых "техосмотров на обочине" - когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД подвергают его проведению техосмотра, отмечается в сообщении.
Кроме того, по словам Неверова, в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра может быть рассмотрен уже 22 декабря.
Законопроект об отмене обязательного техосмотра был внесен Неверовым, а также первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым. Согласно законопроекту, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях".
Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.