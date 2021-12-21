https://ria.ru/20211221/tekhosmotr-1764674373.html

ЕР подготовила поправки в проект о техосмотрах

ЕР подготовила поправки в проект о техосмотрах - РИА Новости, 21.12.2021

ЕР подготовила поправки в проект о техосмотрах

"Единая Россия" подготовила в законопроект об отмене техосмотра поправки об исключении ТО "на обочине" и отмене штрафов за отсутствие диагностической карты,... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T11:44

2021-12-21T11:44

2021-12-21T12:18

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. "Единая Россия" подготовила в законопроект об отмене техосмотра поправки об исключении ТО "на обочине" и отмене штрафов за отсутствие диагностической карты, сообщил вице-спикер Госдумы от ЕР Сергей Неверов."Автомобилистов личного транспорта не будут штрафовать за отсутствие диагностической карты. Это очень важно, потому что, когда мы принимали законопроект в первом чтении и говорили, что техосмотр отменяется, такая норма оставалась", - приводит слова Неверова Telegram-канал ЕР.Также партия с экспертным сообществом ко второму чтению подготовила поправку об исключении проведения так называемых "техосмотров на обочине" - когда у водителя уже есть диагностическая карта, но сотрудники ГИБДД подвергают его проведению техосмотра, отмечается в сообщении.Кроме того, по словам Неверова, в третьем чтении законопроект об отмене обязательного техосмотра может быть рассмотрен уже 22 декабря.Законопроект об отмене обязательного техосмотра был внесен Неверовым, а также первым вице-спикером Совфеда, секретарем генсовета "Единой России" Андреем Турчаком, председателем комитета по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры Евгением Москвичевым и главой комитета Совета Федерации по экономической политике Андреем Кутеповым. Согласно законопроекту, от обязательного техосмотра освобождаются "легковые автомобили и мототранспортные средства", принадлежащие гражданам и "используемые ими исключительно в личных целях".Законопроект не распространяется на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях. Техосмотр будет необходим при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или замене основных агрегатов. В правительстве ранее поддержали инициативу при условии небольшой доработки.

https://ria.ru/20211221/tekhosmotr-1764663333.html

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общество, единая россия, сергей неверов, госдума рф, совет федерации рф