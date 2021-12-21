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Совфед обсудит закон об отмене техосмотра для физических лиц 24 декабря
Совфед обсудит закон об отмене техосмотра для физических лиц 24 декабря - РИА Новости, 21.12.2021
Совфед обсудит закон об отмене техосмотра для физических лиц 24 декабря
Закон об отмене техосмотра для автотранспорта граждан внесен в повестку заседания Совфеда на 24 декабря, информация об этом размещена на сайте палаты. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T10:50
2021-12-21T10:50
2021-12-21T10:50
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техосмотр
совет федерации рф
авто
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Закон об отмене техосмотра для автотранспорта граждан внесен в повестку заседания Совфеда на 24 декабря, информация об этом размещена на сайте палаты.От техосмотра будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях.Нормы документа не распространяются на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.
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общество, техосмотр, совет федерации рф, авто
Совфед обсудит закон об отмене техосмотра для физических лиц 24 декабря
Совфед обсудит закон об отмене техосмотра для автомобилей физических лиц 24 декабря