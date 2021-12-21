https://ria.ru/20211221/tekhosmotr-1764663333.html

Совфед обсудит закон об отмене техосмотра для физических лиц 24 декабря

Совфед обсудит закон об отмене техосмотра для физических лиц 24 декабря - РИА Новости, 21.12.2021

Совфед обсудит закон об отмене техосмотра для физических лиц 24 декабря

Закон об отмене техосмотра для автотранспорта граждан внесен в повестку заседания Совфеда на 24 декабря, информация об этом размещена на сайте палаты. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T10:50

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общество

техосмотр

совет федерации рф

авто

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Закон об отмене техосмотра для автотранспорта граждан внесен в повестку заседания Совфеда на 24 декабря, информация об этом размещена на сайте палаты.От техосмотра будут освобождены легковые автомобили и мотоциклы, принадлежащие гражданам и используемые ими исключительно в личных целях.Нормы документа не распространяются на такси и другой транспорт, используемый для перевозки пассажиров, а также на личный автотранспорт, используемый в служебных целях.

https://ria.ru/20211109/tekhosmotr-1758263330.html

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общество, техосмотр, совет федерации рф, авто