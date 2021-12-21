https://ria.ru/20211221/tavrida-1764822976.html

Свиблова, Масляков, Матвиенко и Меньшов удостоены премии "Легенды Тавриды"

Свиблова, Масляков, Матвиенко и Меньшов удостоены премии "Легенды Тавриды" - РИА Новости, 21.12.2021

Свиблова, Масляков, Матвиенко и Меньшов удостоены премии "Легенды Тавриды"

Искусствовед Ольга Свиблова, телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко получили награды премии "Легенды Тавриды" во вторник в Москве в театре... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T23:06

2021-12-21T23:06

2021-12-21T23:06

культура

юрий башмет

сергей кириенко

ольга свиблова

александр масляков

владимир меньшов

юлия меньшова

игорь крутой

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Искусствовед Ольга Свиблова, телеведущий Александр Масляков, композитор Игорь Матвиенко получили награды премии "Легенды Тавриды" во вторник в Москве в театре имени Вахтангова, кинорежиссер Владимир Меньшов удостоен премии посмертно, передает корреспондент РИА Новости."Для меня большая честь поучаствовать во вручении этой награды Ольге Львовне Свибловой, потому что говорят, что красота в глазах смотрящего. В глазах Ольги Львовны невероятное количество красоты, которой она щедро делится со всеми окружающими, потому что она не просто передает свое мастерство и опыт, она передает умение и красоту. Еще она способна видеть будущее, потому что она только ей известным способом разглядывает таланты, открывает эти таланты и зажигает новые звезды", - сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.Он подчеркнул, что театр имени Вахтангова, на площадке которого проходит премия, - надежный партнер "Тавриды", и в этом, по его словам, заключается бережное сохранения традиций.Так, премию получит телеведущий Александр Масляков, чья команда работает с молодыми творцами "Тавриды" и поддерживают их, проводят кастинги среди команд. Также награжден и композитор Игорь Матвиенко, который стал наставником для молодых творцов "Тавриды.АРТ"."Эта награда, эта премия в значительной степени неожиданная, потому что я бывал на "Тавриде" теперь уже не один раз, и мне кажется, там - квинтэссенция творчества молодых людей, которые там собираются. И я рад, что КВНщики там бывали и, полагаю, еще будут бывать. Но одно "но" есть во всем этом - я, честно говоря, думал, что я еще о-го-го, а я, оказывается, легенда. Да будет так!" - сказал Масляков на церемонии награждения."Я так влюбился в "Тавриду", что стал ездить туда каждый год. И могу сказать, что я жду каждого следующего года, чтобы попасть туда, чтобы пропитаться этой энергией, во-первых, того места и вот этих всех ребят, которые собираются там", - отметил Матвиенко.Кинорежиссер Владимир Меньшов удостоен премии посмертно. На сцену вышли ученики кинорежиссера, предоставив пред зрителями премии небольшой спектакль."Это оказалось огромным испытанием, принять эту премию за папу. Я хочу сказать огромное спасибо ребятам, которые сделали эту работу, представляя папу, это последний курс, который он набрал.… несмотря на то что мода меняется и возникают различные тренды, талантливый человек никогда не должен потерять связи с самим собой и доверия к самому себе", - сказала дочь кинорежиссера телеведущая Юлия Меньшова, получившая награду.О ПРЕМИИ"Легенды Тавриды" - премия-признание легендарных личностей индустрии за вклад в профессиональное становление нового поколения творцов. Премия учреждена молодыми деятелями культуры и искусств для своих мэтров, наставников, учителей. Таким образом участники и резиденты арт-кластера "Таврида" выражают благодарность легендарным личностям в мире культуры и искусства, кто вдохновлял, поддерживал их на творческом пути и продолжает это делать.Вручение премии проходит во второй раз, в 2020 году ее обладателями стали дирижер и альтист Юрий Башмет, композитор, продюсер и пианист Игорь Крутой, кинорежиссер, сценарист и продюсер Никита Михалков, актер и режиссер Олег Табаков, удостоенный премии посмертно.

https://ria.ru/20210629/tavrida-1738994266.html

https://ria.ru/20211217/tavrida-1764179991.html

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юрий башмет, сергей кириенко, ольга свиблова, александр масляков, владимир меньшов, юлия меньшова, игорь крутой, новости культуры, фестиваль "таврида — арт"