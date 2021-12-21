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Туризм
https://ria.ru/20211221/tailand-1764723890.html
Таиланд серьезно ужесточил правила въезда туристов
Таиланд серьезно ужесточил правила въезда туристов - РИА Новости, 21.12.2021
Таиланд серьезно ужесточил правила въезда туристов
В Таиланде закрывается регистрация путешественников, желающих въехать в страну по программам Test&Go и "Песочница" (за исключением Пхукета), сообщает The... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:54
2021-12-21T14:54
туризм
таиланд
пхукет (остров)
новости - туризм
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Таиланде закрывается регистрация путешественников, желающих въехать в страну по программам Test&amp;Go и "Песочница" (за исключением Пхукета), сообщает The Thaiger.На срочном заседании по инициативе премьер-министра Праюта Чан-оча Центр управления ситуацией с Covid-19 (CCSA) решил прекратить прием новых туристов по этим схемам начиная с полуночи 22 января. Возможно, правила пересмотрят после праздников 4 января.Путешественники, уже получившие разрешение на въезд в Таиланд по программе Thailand Pass Test&amp;Go и "Песочница", по-прежнему имеют право посетить страну до 10 января. Но новые туристы податься пока не смогут.Министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул в интервью тайским СМИ уточнил, что гости, которые успели оформить документы, теперь должны будут пройти второй ПЦР-тест на седьмой день пребывания в Таиланде.Иностранцы, которые уже зарегистрировались, но все еще ждут QR-кода Thai Pass, имеют шанс попасть на отдых. В случае одобрения они смогут посетить Таиланд по одной из двух схем."Песочница Пхукета" продолжит работать в обычном порядке. Также в Таиланд смогут въехать и те, кто решит отправиться на карантин. И тем, и другим нужно будет пройти дополнительный бесплатный ПЦР-тест.Напомним, по программе "Песочница", вакцинированные туристы должны пробыть на территории выбранной провинции (теперь только Пхукет) пять дней. Въезд разрешают и переболевшим (в течение трех месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины. Из российских препаратов на данный момент в Таиланде одобрен только "Спутник V".В рамках программы Test&amp;Go привитые туристы из 63 стран (России среди них нет) имели право приезжать в Таиланд без карантина. Вместо ПЦР-теста по прибытии они могли сдать экспресс-анализ, который дает результат за 15 минут.Невакцинированные из любой страны мира, и привитые, желающие посетить не входящие в "Песочницу" провинции, должны пройти карантин.На данный момент в Таиланде было зарегистрировано более 60 подтвержденных случаев заболевания штаммом "омикрон" у путешественников, въезжающих в страну. Сообщается также об одном заражении внутри Королевства.
https://ria.ru/20211208/tailand-1762079204.html
https://ria.ru/20211110/pkhuket-1756798461.html
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таиланд, пхукет (остров), новости - туризм, туристы, туризм, россия, куда поехать, коронавирус covid-19, отдых на море, куда можно лететь
14:54 21.12.2021
 
Таиланд серьезно ужесточил правила въезда туристов

В Таиланде закрывается регистрация туристов по Test&Go и "Песочнице" – кроме Пхукета

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. В Таиланде закрывается регистрация путешественников, желающих въехать в страну по программам Test&Go и "Песочница" (за исключением Пхукета), сообщает The Thaiger.
На срочном заседании по инициативе премьер-министра Праюта Чан-оча Центр управления ситуацией с Covid-19 (CCSA) решил прекратить прием новых туристов по этим схемам начиная с полуночи 22 января. Возможно, правила пересмотрят после праздников 4 января.
Путешественники, уже получившие разрешение на въезд в Таиланд по программе Thailand Pass Test&Go и "Песочница", по-прежнему имеют право посетить страну до 10 января. Но новые туристы податься пока не смогут.
Министр здравоохранения Анутин Чарнвиракул в интервью тайским СМИ уточнил, что гости, которые успели оформить документы, теперь должны будут пройти второй ПЦР-тест на седьмой день пребывания в Таиланде.
Иностранцы, которые уже зарегистрировались, но все еще ждут QR-кода Thai Pass, имеют шанс попасть на отдых. В случае одобрения они смогут посетить Таиланд по одной из двух схем.
"Песочница Пхукета" продолжит работать в обычном порядке. Также в Таиланд смогут въехать и те, кто решит отправиться на карантин. И тем, и другим нужно будет пройти дополнительный бесплатный ПЦР-тест.
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Напомним, по программе "Песочница", вакцинированные туристы должны пробыть на территории выбранной провинции (теперь только Пхукет) пять дней. Въезд разрешают и переболевшим (в течение трех месяцев до путешествия), но хотя бы с одной дозой вакцины. Из российских препаратов на данный момент в Таиланде одобрен только "Спутник V".
В рамках программы Test&Go привитые туристы из 63 стран (России среди них нет) имели право приезжать в Таиланд без карантина. Вместо ПЦР-теста по прибытии они могли сдать экспресс-анализ, который дает результат за 15 минут.
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Невакцинированные из любой страны мира, и привитые, желающие посетить не входящие в "Песочницу" провинции, должны пройти карантин.
На данный момент в Таиланде было зарегистрировано более 60 подтвержденных случаев заболевания штаммом "омикрон" у путешественников, въезжающих в страну. Сообщается также об одном заражении внутри Королевства.
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