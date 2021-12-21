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Стало известно, когда выйдет седьмой сезон “Сватов”
Стало известно, когда выйдет седьмой сезон “Сватов” - РИА Новости, 21.12.2021
Стало известно, когда выйдет седьмой сезон “Сватов”
Седьмой сезон "Сватов" стартует в эфире телеканала "Россия" с 27 декабря, сообщает Teleprogramma.pro. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:57
2021-12-21T11:57
2021-12-21T11:57
культура
федор добронравов
новости культуры
кино и сериалы
татьяна кравченко
сваты (сериал)
анна кошмал
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Седьмой сезон "Сватов" стартует в эфире телеканала "Россия" с 27 декабря, сообщает Teleprogramma.pro.В новых сериях герои поедут отдыхать в Белоруссию и Грузию и даже попутешествуют во времени — они окажутся в XIX веке. К своим ролям в проекте вернулись Федор Добронравов и Татьяна Кравченко, Людмила Артемьева и Александр Феклистов, Анна Кошмал и другие.В седьмой части также появятся новые персонажи. Их сыграли Виктор Добронравов, Вахтанг Кикабидзе, Михаил Трухин, Джемала Тетруашвили и Ольга Медынич.Сериал "Сваты" выходил с 2008 года, шестой сезон закончился в 2013-м. Работа над новыми сериями популярной комедии была завершена в июле 2021-го.
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федор добронравов, новости культуры, кино и сериалы, татьяна кравченко, сваты (сериал), анна кошмал
Стало известно, когда выйдет седьмой сезон “Сватов”
Седьмой сезон "Сватов" выйдет перед Новым годом