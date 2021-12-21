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США наращивают военное присутствие у границ России, заявил Шойгу
США наращивают военное присутствие у границ России, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2021
США наращивают военное присутствие у границ России, заявил Шойгу
США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тысяч военных,... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T13:53
2021-12-21T13:53
2021-12-21T13:54
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сша
сергей шойгу
восточная европа
россия
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. США наращивают военное присутствие у российских границ, в странах Восточной Европы размещены американские подразделения численностью около 8 тысяч военных, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Продолжается обострение военно-политической обстановки в мире... Возрастает напряжённость на западных и восточных рубежах России. США наращивают передовое военное присутствие у российских границ. В странах Восточной Европы на ротационной основе размещены американские подразделения общей численностью около восьми тысяч военнослужащих", - сказал министр в ходе итоговой коллегии с участием президента Владимира Путина.
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в мире, сша, сергей шойгу, восточная европа, россия
13:53 21.12.2021 (обновлено: 13:54 21.12.2021)
США наращивают военное присутствие у границ России, заявил Шойгу
Глава Минобороны Шойгу: США наращивают передовое военное присутствие у границ России