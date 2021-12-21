https://ria.ru/20211221/spinraza-1764647113.html

Медучреждения России потратили на закупку "Спинразы" 17 миллиардов рублей

Медучреждения России потратили на закупку "Спинразы" 17 миллиардов рублей - РИА Новости, 21.12.2021

Медучреждения России потратили на закупку "Спинразы" 17 миллиардов рублей

Российские медицинские организации в рамках госзакупок заключили в 2021 году 171 контракт на поставки препарата "Спинраза" для лечения спинальной мышечной... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T09:10

2021-12-21T09:10

2021-12-21T09:10

фармстандарт

санкт-петербург

краснодарский край

анна кузнецова

россия

спинальная мышечная атрофия (сма)

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Российские медицинские организации в рамках госзакупок заключили в 2021 году 171 контракт на поставки препарата "Спинраза" для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА) на сумму 17 миллиардов рублей, сообщили РИА Новости в "РТС-Тендер", которая является одной из крупнейших электронных торговых площадок.СМА – группа генетических нейромышечных заболеваний, поражающих двигательные нейроны спинного мозга и приводящих к нарастающей мышечной слабости, атрофии и параличу мышц. СМА I типа – самая тяжелая и неблагоприятная форма болезни, проявляется в возрасте от 0 до 6 месяцев. Патогенетические препараты, такие как "Спинраза", помогают приостановить гибель мотонейронов спинного мозга. СМА включена в перечень редких (орфанных) заболеваний.Тема с обеспечением лекарствами детей со спинальной мышечной атрофией получила широкое освещение в 2020 году. Анна Кузнецова, которая тогда была детским омбудсменом, говорила, что получает много жалоб из регионов от родителей детей, страдающих этим редким генетическим заболеванием. Проблема заключалась в том, что расходы на приобретение дорогостоящих лекарств несли регионы, которые часто не в состоянии осилить финансирования таких закупок.Препарат "Спинраза" для лечения СМА был включен в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов на 2021 год, что позволило существенно снизить его стоимость. В соответствии с государственным реестром предельных отпускных цен стоимость препарата составляет 5 миллионов 138 тысяч 690 рублей 78 копеек (до установления предельной цены стоимость одной инъекции "Спинразы" превышала 7,8 миллиона рублей)."По аналитическим данным площадки "РТС-Тендер", взятых из открытых источников, по госгосзакупкам "Спинразы" за 2021 год был заключен 171 контракт на сумму 17 миллиардов рублей. Экономия по заключенным контрактам составила порядка 1 миллиард рублей или 5% от начальной цены", - подсчитали в компании.Самым крупным заказчиком препарата стал Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан Минздрава РФ – он заключил 53 контракта на сумму 13,3 миллиарда рублей. Центр выступает заказчиком закупок на поставку препаратов для Фонда поддержки детей с редкими тяжелыми заболеваниями "Круг добра". Фонд получает заявки на лекарства от родителей, главных внештатных специалистов Минздрава, а также от региональных министерств здравоохранения. Финансирование деятельности фонда осуществляется за счет повышенной ставки НДФЛ для доходов, превышающих 5 миллионов рублей в год.Как указали в "РТС-Тендере", в число крупных заказчиков также вошли: Техобеспечение Минздрава Республики Башкирия (5 контрактов на сумму 429 миллионов рублей), Комитет по здравоохранению Санкт-Петербурга (2 контракта на сумму 254 миллиона рублей), Минздрав Ростовской области (5 контрактов на сумму 190 миллионов рублей) и Минздрав Краснодарского края (3 контракта на сумму 186 миллионов рублей)."В топ-5 поставщиков по итогам госзакупок вошли: крупнейший игрок фармацевтического рынка АО "Фармстандарт" (48 контрактов на 12 миллиардов рублей, снижение по итогам проведенных закупок - 1%), ООО "Компания Фармстор" (15 контрактов на 1,5 миллиарда рублей, снижение по итогам проведенных закупок - 2%), фармдистрибьютор "Ирвин" (7 контрактов на 453 миллионов рублей без снижения по итогам закупок), ООО "Лекстандарт" (20 контрактов на 383 миллиона рублей, снижение по итогам проведенных закупок - 2%), ООО "Русофарм" (6 контрактов на 326 миллионов рублей)", - выяснили в "РТС-Тендере".

https://ria.ru/20211210/preparat-1763055619.html

https://ria.ru/20211117/novorozhdennye-1759441714.html

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фармстандарт, санкт-петербург, краснодарский край, анна кузнецова, россия, спинальная мышечная атрофия (сма)