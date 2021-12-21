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Столтенберг выразил надежду на созыв совета Россия — НАТО в 2022 году
Столтенберг выразил надежду на созыв совета Россия — НАТО в 2022 году - РИА Новости, 21.12.2021
Столтенберг выразил надежду на созыв совета Россия — НАТО в 2022 году
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется, что заседание Совета Россия-НАТО удастся созвать в новом году. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:40
2021-12-21T15:40
2021-12-21T15:46
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется, что заседание Совета Россия-НАТО удастся созвать в новом году."Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия-НАТО как можно скорее в новом году", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.
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15:40 21.12.2021 (обновлено: 15:46 21.12.2021)
Столтенберг выразил надежду на созыв совета Россия — НАТО в 2022 году
Генсек НАТО Столтенберг выразил надежду на созыв совета с Россией в 2022 году