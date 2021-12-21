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Столтенберг выразил надежду на созыв совета Россия — НАТО в 2022 году

Столтенберг выразил надежду на созыв совета Россия — НАТО в 2022 году - РИА Новости, 21.12.2021

Столтенберг выразил надежду на созыв совета Россия — НАТО в 2022 году

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется, что заседание Совета Россия-НАТО удастся созвать в новом году. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:40

2021-12-21T15:40

2021-12-21T15:46

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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется, что заседание Совета Россия-НАТО удастся созвать в новом году."Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия-НАТО как можно скорее в новом году", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.

https://ria.ru/20211020/germaniya-1755433198.html

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в мире, нато, йенс столтенберг, совет россия-нато, россия