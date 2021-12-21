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Столтенберг выразил надежду на созыв совета Россия — НАТО в 2022 году
Столтенберг выразил надежду на созыв совета Россия — НАТО в 2022 году - РИА Новости, 21.12.2021
Столтенберг выразил надежду на созыв совета Россия — НАТО в 2022 году
Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется, что заседание Совета Россия-НАТО удастся созвать в новом году. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:40
2021-12-21T15:46
в мире
нато
йенс столтенберг
совет россия-нато
россия
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БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется, что заседание Совета Россия-НАТО удастся созвать в новом году."Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия-НАТО как можно скорее в новом году", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.
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в мире, нато, йенс столтенберг, совет россия-нато, россия
15:40 21.12.2021 (обновлено: 15:46 21.12.2021)
 
Столтенберг выразил надежду на созыв совета Россия — НАТО в 2022 году

Генсек НАТО Столтенберг выразил надежду на созыв совета с Россией в 2022 году

© REUTERS / Ints KalninsГенсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге
Генсек НАТО Йенс Столтенберг на саммите министров иностранных дел стран НАТО в Риге - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Ints Kalnins
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 21 дек – РИА Новости. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что надеется, что заседание Совета Россия-НАТО удастся созвать в новом году.
"Мы готовы к содержательному диалогу с Россией, я намерен призвать к проведению встречи Совета Россия-НАТО как можно скорее в новом году", - сказал он на совместной пресс-конференции в Брюсселе с премьер-министром Румынии Николае Чукэ.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 20.10.2021
20 октября, 16:20
В Берлине выступили за скорейшее проведение Совета Россия — НАТО
 
В миреНАТОЙенс СтолтенбергСовет Россия-НАТОРоссия
 
 
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