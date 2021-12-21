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Кафедральный Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Кафедральный Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии - РИА Новости, 21.12.2021
Кафедральный Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии
Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии – самый большой католический храм России, самое большое неоготическое сооружение России. Расположен на Малой... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T04:16
2021-12-21T04:16
справки
москва
россия
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Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии – самый большой католический храм России, самое большое неоготическое сооружение России. Расположен на Малой Грузинской улице в Москве. История собора ведет свое начало с 1894 года, когда совет Римско-католической церкви Святых Петра и Павла попросил у московского губернатора соответствующее разрешение на возведение церкви. Губернатор разрешил строительство вдалеке от центра Москвы и значимых православных церквей, при этом не позволив возводить башни и скульптуры снаружи церкви. Проект храма разработал известный московский архитектор, поляк по происхождению, Томаш (Фома) Богданович-Дворжецкий – преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Здание было спроектировано в неоготическом стиле – стиле "новой готики" с кладкой из красного кирпича, высокими черными крышами, стрельчатыми окнами. По различным свидетельствам, автор проекта Богданович-Дворжецкий, использовал при его разработке архитектурные мотивы двух известнейших европейских произведений готического зодчества – соборов в Милане и в Вестминстерском аббатстве.Неоготический проект Фомы Богдановича-Дворжецкого, рассчитанный на пять тысяч молящихся, был утвержден, несмотря на несоблюдение условия об отсутствии башен и наружных изваяний. Основной объем храма был построен в 1901-1911 годах. Деньги на его строительство собирали поляки, проживавшие по всей Российской империи и за рубежом, а также многие католики иных национальностей. Строительство храма обошлось в 300 тысяч рублей золотом, дополнительные суммы были собраны в 1911-1917 годах на отделку и приобретение церковных принадлежностей.21 декабря 1911 года церковь, которая была в статусе филиальной, освятили и назвали "Беспорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии". В 1919 году церковь стала самостоятельным приходом, настоятелем которого стал отец Михал Цакуль.В 1938 году московские власти закрыли храм, его имущество было расхищено, из церкви сделали общежитие. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) бомбардировки разрушили несколько башенок и шпилей.В 1956 году после пожара и реконструкции в соборе размещался научно-исследовательский институт "Мосспецпромпроект". В 1976 года московские городские власти планировали устроить в бывшем храме зал органной музыки, однако эта идея не была реализована. В январе 1990 года группой московских католиков была создана община Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, а 8 декабря 1990 года на ступенях храма была совершена первая месса.21 апреля 1991 года архиепископ Тадеуш Кондрусевич, назначенный папой Иоанном Павлом II в Москву, издал декрет о восстановлении католического прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии при одноименном храме на Малой Грузинской в Москве. После капитального ремонта, во время которого были разрушены перекрытия, разделившие храм на четыре этажа, 12 декабря 1999 года храм был вновь освящен государственным секретарем Святого Престола кардиналом Анджело Содано.После того как 11 февраля 2002 года была учреждена архиепархия Божией Матери в Москве, храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии стал ее кафедральным собором. В нынешнем виде собор имеет отличия от своего облика до закрытия в 1938 году. Стрельчатые оконные проемы украшены витражами. Под оконными проемами, на внутренних поверхностях стен находятся 14 барельефов – 14 "стояний" Крестного пути Иисуса Христа.Тарновским епископом Виктором Скворцом были переданы в дар собору пять колоколов, изготовленных на польской фабрике Фельчинских в Перемышле. Самый большой из них, весом 900 килограммов, носит название "Фатимская Божья Матерь", остальные – "Иоанн Павел II", "Святой Фаддей", "Святой Виктор", "Юбилей-2000". Колокола приводятся в движение с помощью электронной автоматики.Большой духовой орган собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии – один из самых больших в России. В 2001 году орган был принесен в дар Евангелическо-реформатским кафедральным собором Basler Münster швейцарского города Базеля, где он был сооружен фирмой Kunh в 1955 году.В соборе совершаются богослужения на русском, польском, английском, французском, испанском и корейском языках, а также на латыни, кроме того, по воскресеньям в храме служится литургия по армянскому обряду.При соборе действует литургический приходской хор и молодежная вокально-инструментальная группа. С 1999 года в храме проходят концерты духовной музыки, оказывающие финансовую поддержку его жизнедеятельности. Также регулярно проводятся и благотворительные органные концерты.Настоятель собора – отец Дмитрий Новоселецкий. Впервые за 30 лет настоятелем кафедрального собора столичной епархии стал россиянин. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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справки, москва, россия
04:16 21.12.2021
 

Кафедральный Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкКафедральный собор Непорочного зачатия Девы Марии в Москве
Кафедральный собор Непорочного зачатия Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Собор Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии – самый большой католический храм России, самое большое неоготическое сооружение России. Расположен на Малой Грузинской улице в Москве.
История собора ведет свое начало с 1894 года, когда совет Римско-католической церкви Святых Петра и Павла попросил у московского губернатора соответствующее разрешение на возведение церкви. Губернатор разрешил строительство вдалеке от центра Москвы и значимых православных церквей, при этом не позволив возводить башни и скульптуры снаружи церкви.
Проект храма разработал известный московский архитектор, поляк по происхождению, Томаш (Фома) Богданович-Дворжецкий – преподаватель Московского училища живописи, ваяния и зодчества. Здание было спроектировано в неоготическом стиле – стиле "новой готики" с кладкой из красного кирпича, высокими черными крышами, стрельчатыми окнами.
По различным свидетельствам, автор проекта Богданович-Дворжецкий, использовал при его разработке архитектурные мотивы двух известнейших европейских произведений готического зодчества – соборов в Милане и в Вестминстерском аббатстве.
Неоготический проект Фомы Богдановича-Дворжецкого, рассчитанный на пять тысяч молящихся, был утвержден, несмотря на несоблюдение условия об отсутствии башен и наружных изваяний.
Основной объем храма был построен в 1901-1911 годах. Деньги на его строительство собирали поляки, проживавшие по всей Российской империи и за рубежом, а также многие католики иных национальностей. Строительство храма обошлось в 300 тысяч рублей золотом, дополнительные суммы были собраны в 1911-1917 годах на отделку и приобретение церковных принадлежностей.
21 декабря 1911 года церковь, которая была в статусе филиальной, освятили и назвали "Беспорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии". В 1919 году церковь стала самостоятельным приходом, настоятелем которого стал отец Михал Цакуль.
В 1938 году московские власти закрыли храм, его имущество было расхищено, из церкви сделали общежитие. Во время Великой Отечественной войны (1941-1945) бомбардировки разрушили несколько башенок и шпилей.
В 1956 году после пожара и реконструкции в соборе размещался научно-исследовательский институт "Мосспецпромпроект". В 1976 года московские городские власти планировали устроить в бывшем храме зал органной музыки, однако эта идея не была реализована.
В январе 1990 года группой московских католиков была создана община Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии, а 8 декабря 1990 года на ступенях храма была совершена первая месса.
21 апреля 1991 года архиепископ Тадеуш Кондрусевич, назначенный папой Иоанном Павлом II в Москву, издал декрет о восстановлении католического прихода Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии при одноименном храме на Малой Грузинской в Москве.
После капитального ремонта, во время которого были разрушены перекрытия, разделившие храм на четыре этажа, 12 декабря 1999 года храм был вновь освящен государственным секретарем Святого Престола кардиналом Анджело Содано.
После того как 11 февраля 2002 года была учреждена архиепархия Божией Матери в Москве, храм Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии стал ее кафедральным собором.
В нынешнем виде собор имеет отличия от своего облика до закрытия в 1938 году. Стрельчатые оконные проемы украшены витражами. Под оконными проемами, на внутренних поверхностях стен находятся 14 барельефов – 14 "стояний" Крестного пути Иисуса Христа.
Тарновским епископом Виктором Скворцом были переданы в дар собору пять колоколов, изготовленных на польской фабрике Фельчинских в Перемышле. Самый большой из них, весом 900 килограммов, носит название "Фатимская Божья Матерь", остальные – "Иоанн Павел II", "Святой Фаддей", "Святой Виктор", "Юбилей-2000". Колокола приводятся в движение с помощью электронной автоматики.
Большой духовой орган собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии – один из самых больших в России. В 2001 году орган был принесен в дар Евангелическо-реформатским кафедральным собором Basler Münster швейцарского города Базеля, где он был сооружен фирмой Kunh в 1955 году.
В соборе совершаются богослужения на русском, польском, английском, французском, испанском и корейском языках, а также на латыни, кроме того, по воскресеньям в храме служится литургия по армянскому обряду.
При соборе действует литургический приходской хор и молодежная вокально-инструментальная группа. С 1999 года в храме проходят концерты духовной музыки, оказывающие финансовую поддержку его жизнедеятельности.
Также регулярно проводятся и благотворительные органные концерты.
Настоятель собора – отец Дмитрий Новоселецкий. Впервые за 30 лет настоятелем кафедрального собора столичной епархии стал россиянин.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
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