Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
https://ria.ru/20211001/sobor-1752707157.html
Россиянин впервые возглавил главный католический храм страны
Россиянин впервые возглавил главный католический храм страны - РИА Новости, 01.10.2021
Россиянин впервые возглавил главный католический храм страны
Впервые в новейшей истории, с момента возрождения структур Римско-католической церкви в России, настоятелем кафедрального собора столичной епархии стал... РИА Новости, 01.10.2021
2021-10-01T16:55
2021-10-01T16:55
религия
иркутск
москва
римско-католическая церковь
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151015/31/1510153192_0:142:1362:908_1920x0_80_0_0_8b9e36f1b270f172536fa42b5bb1103f.jpg
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Впервые в новейшей истории, с момента возрождения структур Римско-католической церкви в России, настоятелем кафедрального собора столичной епархии стал россиянин, сообщил РИА Новости генеральный викарий архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов."Настоятелем кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии стал священник Дмитрий Новоселецкий", - сказал Горбунов.По его словам, ровно тридцать лет назад, когда началось возрождение структур Католической церкви в России – в советское время они были полностью уничтожены, – возрождение кафедрального собора в Москве было поручено иностранному ордену Селезианцев, "потому тогда еще не было достаточно своих, российских священников"."Селезианцы и заботились до настоящего времени о приходе храма. Но это главный храм епархии и, по традиции, в нем должны служить священники этой епархии. Как знак роста, который произошел в Католической церкви в России за 30 лет, архиепископ пожелал назначить русского священника настоятелем храма", - пояснил генеральный викарий архиепархии.Он отметил, что настоятель храма – это руководитель приходской общины, он должен заботиться о нуждах верующих. "Одновременно перед общиной кафедрального собора по сравнению с другими приходами стоит особая задача – в нем должны воплощаться лучшие черты нашей поместной Церкви, ведь это "лицо" всей епархии. Также кафедральный собор – это дом епископа, там находится его кафедра", - заключил собеседник агентства.По данным сайта архиепархии Божией Матери в Москве, Католическая церковь в России объединена в провинцию (митрополию), в которую входят четыре епархии: архиепархия Божией Матери в Москве, Преображенская епархия в Новосибирске, епархия святого Климента в Саратове и епархия святого Иосифа в Иркутске.
https://ria.ru/20210908/episkop-1749140628.html
иркутск
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151015/31/1510153192_0:14:1362:1036_1920x0_80_0_0_3ed4f4aeec2a82eef161ea8150343248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
иркутск, москва, римско-католическая церковь, россия
16:55 01.10.2021
 

Россиянин впервые возглавил главный католический храм страны

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанк100-летие кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве
100-летие кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии в Москве - РИА Новости, 1920, 01.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Впервые в новейшей истории, с момента возрождения структур Римско-католической церкви в России, настоятелем кафедрального собора столичной епархии стал россиянин, сообщил РИА Новости генеральный викарий архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов.
"Настоятелем кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии стал священник Дмитрий Новоселецкий", - сказал Горбунов.
По его словам, ровно тридцать лет назад, когда началось возрождение структур Католической церкви в России – в советское время они были полностью уничтожены, – возрождение кафедрального собора в Москве было поручено иностранному ордену Селезианцев, "потому тогда еще не было достаточно своих, российских священников".
"Селезианцы и заботились до настоящего времени о приходе храма. Но это главный храм епархии и, по традиции, в нем должны служить священники этой епархии. Как знак роста, который произошел в Католической церкви в России за 30 лет, архиепископ пожелал назначить русского священника настоятелем храма", - пояснил генеральный викарий архиепархии.
Епископ Николай Дубинин - РИА Новости, 1920, 08.09.2021
8 сентября, 13:43Религия
Первого в истории русского епископа-католика позвали служить с понтификом
Он отметил, что настоятель храма – это руководитель приходской общины, он должен заботиться о нуждах верующих. "Одновременно перед общиной кафедрального собора по сравнению с другими приходами стоит особая задача – в нем должны воплощаться лучшие черты нашей поместной Церкви, ведь это "лицо" всей епархии. Также кафедральный собор – это дом епископа, там находится его кафедра", - заключил собеседник агентства.
По данным сайта архиепархии Божией Матери в Москве, Католическая церковь в России объединена в провинцию (митрополию), в которую входят четыре епархии: архиепархия Божией Матери в Москве, Преображенская епархия в Новосибирске, епархия святого Климента в Саратове и епархия святого Иосифа в Иркутске.
 
РелигияИркутскМоскваРимско-католическая церковьРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:17В Дрездене открылась выставка России и Германии "Мечты о свободе"
04:05"Ужасный конец": на Украине заявили о плане раздела страны
04:02Число жертв COVID-19 в США превысило 700 тысяч человек
03:43На Украине поблагодарили Венгрию за урок газовому "наркоману"
03:35Источник рассказал о новом покрытии российских боевых машин
03:15Юрист объяснил, что делать, если во время проверки нет прав с собой
03:00Юристы рассказали о росте налога на землю в некоторых регионах
02:25Лукашенко оценил заявления, что спецслужбы "организовали" посадку Ryanair
02:16Лукашенко рассказал, кто передал Минску данные о 33 россиянах в 2020 году
02:15Финансист рассказал, почему не надо инвестировать в валюту
02:15Названы схемы обеспечения приемлемого уровня будущей пенсии
02:02В Италии заявили о возможности ввести получившим "Спутник" другую вакцину
01:38Объявлен победитель шоу "Голос 60+"
01:31В Белом доме прокомментировали количество жертв COVID-19
01:15Гражданам рассказали, когда придет кризис
01:06Лукашенко рассказал, что будет в случае внешней агрессии на Белоруссию
00:59Пушков заявил о планах Саакашвили "взорвать" Грузию
00:45Закон о гидах в России усовершенствуют до конца года
00:30Калмыкские буддисты начнут один из самых важных в году ритуалов
00:00В Абхазии депутат открыл стрельбу из автомата у здания МВД
Лента новостейМолния