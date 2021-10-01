https://ria.ru/20211001/sobor-1752707157.html

Россиянин впервые возглавил главный католический храм страны

Россиянин впервые возглавил главный католический храм страны - РИА Новости, 01.10.2021

Россиянин впервые возглавил главный католический храм страны

Впервые в новейшей истории, с момента возрождения структур Римско-католической церкви в России, настоятелем кафедрального собора столичной епархии стал... РИА Новости, 01.10.2021

2021-10-01T16:55

2021-10-01T16:55

2021-10-01T16:55

религия

иркутск

москва

римско-католическая церковь

россия

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МОСКВА, 1 окт – РИА Новости. Впервые в новейшей истории, с момента возрождения структур Римско-католической церкви в России, настоятелем кафедрального собора столичной епархии стал россиянин, сообщил РИА Новости генеральный викарий архиепархии Божией Матери в Москве священник Кирилл Горбунов."Настоятелем кафедрального собора Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии стал священник Дмитрий Новоселецкий", - сказал Горбунов.По его словам, ровно тридцать лет назад, когда началось возрождение структур Католической церкви в России – в советское время они были полностью уничтожены, – возрождение кафедрального собора в Москве было поручено иностранному ордену Селезианцев, "потому тогда еще не было достаточно своих, российских священников"."Селезианцы и заботились до настоящего времени о приходе храма. Но это главный храм епархии и, по традиции, в нем должны служить священники этой епархии. Как знак роста, который произошел в Католической церкви в России за 30 лет, архиепископ пожелал назначить русского священника настоятелем храма", - пояснил генеральный викарий архиепархии.Он отметил, что настоятель храма – это руководитель приходской общины, он должен заботиться о нуждах верующих. "Одновременно перед общиной кафедрального собора по сравнению с другими приходами стоит особая задача – в нем должны воплощаться лучшие черты нашей поместной Церкви, ведь это "лицо" всей епархии. Также кафедральный собор – это дом епископа, там находится его кафедра", - заключил собеседник агентства.По данным сайта архиепархии Божией Матери в Москве, Католическая церковь в России объединена в провинцию (митрополию), в которую входят четыре епархии: архиепархия Божией Матери в Москве, Преображенская епархия в Новосибирске, епархия святого Климента в Саратове и епархия святого Иосифа в Иркутске.

https://ria.ru/20210908/episkop-1749140628.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

иркутск, москва, римско-католическая церковь, россия