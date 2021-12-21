https://ria.ru/20211221/siriya-1764719276.html

Шойгу назвал российскую группировку основным гарантом мира в Сирии

Шойгу назвал российскую группировку основным гарантом мира в Сирии - РИА Новости, 21.12.2021

Шойгу назвал российскую группировку основным гарантом мира в Сирии

Российская группировка войск в Сирии является основным гарантом мира в стране, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:11

2021-12-21T14:11

2021-12-21T14:11

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сирия

сергей шойгу

хмеймим

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Российская группировка войск в Сирии является основным гарантом мира в стране, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу."Российская группировка войск остаётся основным гарантом сохранения мира в Сирии. Оказана помощь сирийскому руководству в урегулировании обострившейся летом обстановки на юге страны. При непосредственном участии наших советников удалось избежать кровопролития и стабилизировать обстановку в провинции Дераа", - сказал он на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.Шойгу напомнил, что с момента начала российской военной миссии в САР в места довоенного проживания вернулось более 2,3 миллиона сирийских граждан. Российские военнослужащие провели свыше трёх тысяч гуманитарных акций, доставлено более пяти тысяч тонн грузов. Военные медики оказали помощь 132 тысячам мирных жителей.Говоря об устройстве инфраструктуры ВСК РФ в Сирии, генерал отметил, что в этом году на аэродроме Хмеймим завершены работы по увеличению взлетно-посадочной полосы "Западная".

https://ria.ru/20200930/siriya-1577973918.html

https://ria.ru/20211116/siriya-1759354427.html

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в мире, сирия, сергей шойгу, хмеймим, россия