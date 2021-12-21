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Теперь не перепутаете. Названа визитная карточка нового омикрон-штамма
Иммунолог назвал "внезапный" симптом омикрон-штамма - РИА Новости, 21.12.2021
Теперь не перепутаете. Названа визитная карточка нового омикрон-штамма
Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с порталом Ura.ru перечислил проявления омикрон-штамма коронавируса. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T05:08
2021-12-21T14:59
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с порталом Ura.ru перечислил проявления омикрон-штамма коронавируса.Медик подчеркнул, что для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, из-за чего точно определить разновидность патогена достаточно сложно.Болибок также привел слова коллег из стран с большим количеством заражений омикрон-штаммом, которые утверждают, что в таком случае потеря обоняния "встречается очень редко".Новую разновидность SARS-CoV-2, B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Она содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме коронавируса указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, штамм изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
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общество, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, владимир болибок, омикрон-штамм коронавируса, здоровье, россия
05:08 21.12.2021 (обновлено: 14:59 21.12.2021)
 
Иммунолог назвал "внезапный" симптом омикрон-штамма

Иммунолог Болибок: головная боль и упадок сил — главные симптомы при "омикроне"

© REUTERS / Dado Ruvic/IllustrationШприцы на фоне надписи "Омикрон"
Шприцы на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© REUTERS / Dado Ruvic/Illustration
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с порталом Ura.ru перечислил проявления омикрон-штамма коронавируса.

"У "омикрона" самый характерный симптом — это достаточно выраженная головная боль и внезапно наступающая слабость, упадок сил", — пояснил он.

Медик подчеркнул, что для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, из-за чего точно определить разновидность патогена достаточно сложно.

"Они повторяются у разных штаммов, но некоторые симптомы более выражены у одних штаммов, какие-то симптомы более выражены у других. У первого, уханьского, штамма "визитная карточка" была — потеря обоняния, на "дельте" тоже встречается, но гораздо реже", — объяснил врач.

Болибок также привел слова коллег из стран с большим количеством заражений омикрон-штаммом, которые утверждают, что в таком случае потеря обоняния "встречается очень редко".
Новую разновидность SARS-CoV-2, B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Она содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме коронавируса указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, штамм изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.
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