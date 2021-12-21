https://ria.ru/20211221/simptom-1764639520.html

Теперь не перепутаете. Названа визитная карточка нового омикрон-штамма

Иммунолог назвал "внезапный" симптом омикрон-штамма - РИА Новости, 21.12.2021

Теперь не перепутаете. Названа визитная карточка нового омикрон-штамма

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с порталом Ura.ru перечислил проявления омикрон-штамма коронавируса. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T05:08

2021-12-21T05:08

2021-12-21T14:59

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с порталом Ura.ru перечислил проявления омикрон-штамма коронавируса.Медик подчеркнул, что для всех вариантов COVID-19 описано более 70 симптомов, из-за чего точно определить разновидность патогена достаточно сложно.Болибок также привел слова коллег из стран с большим количеством заражений омикрон-штаммом, которые утверждают, что в таком случае потеря обоняния "встречается очень редко".Новую разновидность SARS-CoV-2, B.1.1.529, обнаружили в Ботсване и ЮАР в середине ноября. Она содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению исследователей, многие из новых изменений в геноме коронавируса указывают на высокую трансмиссивность этого варианта и устойчивость к защитным антителам переболевших и привитых, хотя окончательные выводы делать пока рано. Предположительно, штамм изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.ВОЗ признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита.

https://ria.ru/20211220/omikron-shtamm-1764518429.html

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