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Путин подписал закон о штрафах для предприятий-загрязнителей
Путин подписал закон о штрафах для предприятий-загрязнителей - РИА Новости, 21.12.2021
Путин подписал закон о штрафах для предприятий-загрязнителей
Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в КоАП новую статью о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей (объекты I категории), не... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:06
2021-12-21T15:06
общество
экология
владимир путин
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в КоАП новую статью о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей (объекты I категории), не оборудованных системами мониторинга выбросов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.Закон вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новую статью о штрафах за правонарушения, связанные с невыполнением требований по созданию и эксплуатации на объектах I категории (крупных предприятий-загрязнителей) систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ.К объектам I категории относятся все предприятия по производству кокса, нефтепродуктов, добыче нефти и природного газа, по добыче и обогащению железных руд, а также руд цветных металлов. Кроме того, ряд предприятий по производству электроэнергии, минеральной продукции, химических веществ, пестицидов и прочих агрохимических продуктов в части, касающейся производства минеральных удобрений, ряд предприятий по производству текстильных изделий, пищевых продуктов.Согласно закону, за невыполнение или несвоевременное выполнение требований по оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.Отмечается, что оснащение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами мониторинга выбросов с нарушениями, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.Действующее законодательство за нарушение правил эксплуатации оборудования по контролю выбросов предусматривает штрафы до 20 тысяч рублей, а за сокрытие или искажение экологической информации - 80 тысяч рублей.
https://ria.ru/20211217/ekologiya-1764266643.html
https://ria.ru/20211130/vybrosy-1761451654.html
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общество, экология, владимир путин, россия
15:06 21.12.2021
 
Путин подписал закон о штрафах для предприятий-загрязнителей

Президент Путин подписал закон о штрафах до 200 тысяч рублей для предприятий-загрязнителей

© РИА Новости / Александр Патрин / Перейти в фотобанкСмог от предприятий
Смог от предприятий - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Александр Патрин
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий в КоАП новую статью о штрафах для крупных предприятий-загрязнителей (объекты I категории), не оборудованных системами мониторинга выбросов, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон вводит в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) новую статью о штрафах за правонарушения, связанные с невыполнением требований по созданию и эксплуатации на объектах I категории (крупных предприятий-загрязнителей) систем автоматического контроля выбросов и сбросов загрязняющих веществ.
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К объектам I категории относятся все предприятия по производству кокса, нефтепродуктов, добыче нефти и природного газа, по добыче и обогащению железных руд, а также руд цветных металлов. Кроме того, ряд предприятий по производству электроэнергии, минеральной продукции, химических веществ, пестицидов и прочих агрохимических продуктов в части, касающейся производства минеральных удобрений, ряд предприятий по производству текстильных изделий, пищевых продуктов.
Согласно закону, за невыполнение или несвоевременное выполнение требований по оснащению стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами автоматического контроля в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды предусматривается штраф для должностных лиц в размере от 20 тысяч до 40 тысяч рублей, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Отмечается, что оснащение стационарных источников выбросов загрязняющих веществ, сбросов загрязняющих веществ системами мониторинга выбросов с нарушениями, влечет наложение штрафа на должностных лиц в размере от 10 тысяч до 20 тысяч рублей, на юридических лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, за повторное нарушение для должностных лиц штраф составит от 20 тысяч до 30 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от шести месяцев до одного года, на юридических лиц - от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Действующее законодательство за нарушение правил эксплуатации оборудования по контролю выбросов предусматривает штрафы до 20 тысяч рублей, а за сокрытие или искажение экологической информации - 80 тысяч рублей.
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