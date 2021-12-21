https://ria.ru/20211221/shoygu-1764720404.html

Шойгу заявил, что Россия надежно прикрыла свои границы в Арктике

Шойгу заявил, что Россия надежно прикрыла свои границы в Арктике - РИА Новости, 21.12.2021

Шойгу заявил, что Россия надежно прикрыла свои границы в Арктике

Россия надежно прикрыла свои рубежи в Арктике от иностранной агрессии за счет строительства военных баз, размещения ракетных комплексов и систем... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:18

2021-12-21T14:18

2021-12-21T14:30

безопасность

арктика

россия

сергей шойгу

владимир путин

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия надежно прикрыла свои рубежи в Арктике от иностранной агрессии за счет строительства военных баз, размещения ракетных комплексов и систем противовоздушной обороны, авиации, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу."На арктических островах, архипелагах и в удалённых районах побережья завершено создание двух военных баз, организовано несение боевого дежурства подразделений ПВО и береговых ракетных комплексов. Завершается реконструкция 5 аэродромов для приема всех типов воздушных судов. Реализуемый комплекс мер позволил нам надёжно закрыть арктические рубежи России от агрессивной военной деятельности иностранных государств", - сказал Шойгу на расширенном заседании коллегии министерства обороны с участием президента России Владимира Путина.Он отметил, что ВС РФ также способствовали обеспечению северного завоза в полярные регионы.

https://ria.ru/20211221/armiya-1764718283.html

арктика

россия

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безопасность, арктика, россия, сергей шойгу, владимир путин, вооруженные силы рф