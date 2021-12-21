https://ria.ru/20211221/sholts-1764798292.html

Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Шольцем

Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Шольцем - РИА Новости, 21.12.2021

Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Шольцем

Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:06

2021-12-21T19:06

2021-12-21T20:34

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.Российский президент поздравил собеседника с началом деятельности на посту главы немецкого правительства. Лидеры также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей и поддержании контактов по различным каналам. Во время беседы они отметили, что Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом в качестве первого бургомистра Гамбурга.Гарантии безопасности"Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений", — говорится в сообщении.Глава государства выразил надежду на то, что по российским предложениям организуют переговоры.Президент России дал Шольцу подробные комментарии по содержанию проектов договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые российский МИД в декабре передал Вашингтону и его союзникам, в том числе Берлину. Стороны договорились продолжить обмен мнениями по этим и другим темам международной и двусторонней повестки.Киев и Минские соглашенияПо просьбе канцлера во время разговора обстоятельно рассмотрели вопросы урегулирования гражданского конфликта в Донбассе.Седьмого декабря Владимир Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Через десять дней российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал Путин, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что НАТО наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.

https://ria.ru/20211221/garantii-1764708787.html

https://ria.ru/20211221/gazoprovod-1764776673.html

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гамбург (город)

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германия, политика, в мире, санкт-петербург, гамбург (город), владимир путин, олаф шольц, россия