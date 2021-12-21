Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/sholts-1764798292.html
Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Шольцем
Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Шольцем - РИА Новости, 21.12.2021
Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Шольцем
Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:06
2021-12-21T20:34
германия
политика
в мире
санкт-петербург
гамбург (город)
владимир путин
олаф шольц
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570420389_0:300:2998:1986_1920x0_80_0_0_ff935c3122a838c3329a6675ca5300d4.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.Российский президент поздравил собеседника с началом деятельности на посту главы немецкого правительства. Лидеры также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей и поддержании контактов по различным каналам. Во время беседы они отметили, что Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом в качестве первого бургомистра Гамбурга.Гарантии безопасности"Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений", — говорится в сообщении.Глава государства выразил надежду на то, что по российским предложениям организуют переговоры.Президент России дал Шольцу подробные комментарии по содержанию проектов договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые российский МИД в декабре передал Вашингтону и его союзникам, в том числе Берлину. Стороны договорились продолжить обмен мнениями по этим и другим темам международной и двусторонней повестки.Киев и Минские соглашенияПо просьбе канцлера во время разговора обстоятельно рассмотрели вопросы урегулирования гражданского конфликта в Донбассе.Седьмого декабря Владимир Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Через десять дней российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал Путин, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что НАТО наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20211221/garantii-1764708787.html
https://ria.ru/20211221/gazoprovod-1764776673.html
германия
санкт-петербург
гамбург (город)
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570420389_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_223219e3b226b6f1c473f65bef4d46de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, политика, в мире, санкт-петербург, гамбург (город), владимир путин, олаф шольц, россия
19:06 21.12.2021 (обновлено: 20:34 21.12.2021)
 
Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Шольцем

Президент Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Шольцем

© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с губернатором Воронежской области Александром Гусевым - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский президент поздравил собеседника с началом деятельности на посту главы немецкого правительства. Лидеры также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей и поддержании контактов по различным каналам. Во время беседы они отметили, что Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом в качестве первого бургомистра Гамбурга.

Гарантии безопасности

"Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений", — говорится в сообщении.
Глава государства выразил надежду на то, что по российским предложениям организуют переговоры.
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ситуации в угольной отрасли Кемеровской области Кузбасса в угольной отрасли Кузбасса - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
13:41
Путин заявил о недоверии к долгосрочным юридическим гарантиям США
Президент России дал Шольцу подробные комментарии по содержанию проектов договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые российский МИД в декабре передал Вашингтону и его союзникам, в том числе Берлину. Стороны договорились продолжить обмен мнениями по этим и другим темам международной и двусторонней повестки.

Киев и Минские соглашения

По просьбе канцлера во время разговора обстоятельно рассмотрели вопросы урегулирования гражданского конфликта в Донбассе.

"Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договоренностям 2015 года — что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в "нормандском формате", — рассказали в Кремле.

Седьмого декабря Владимир Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Через десять дней российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34Инфографика
Минские соглашения
Инфографика
Посмотреть
Как не раз подчеркивал Путин, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что НАТО наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
17:19
WP: вопрос "Северного потока — 2" стал "головной болью" канцлера Германии
 
ГерманияПолитикаВ миреСанкт-ПетербургГамбург (город)Владимир ПутинОлаф ШольцРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
02:35Россиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего стола
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
Лента новостейМолния
В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в ДонбассеРоссиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего столаАвтоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР