https://ria.ru/20211221/sholts-1764798292.html
Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Шольцем
Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Шольцем - РИА Новости, 21.12.2021
Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Шольцем
Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:06
2021-12-21T19:06
2021-12-21T20:34
германия
политика
в мире
санкт-петербург
гамбург (город)
владимир путин
олаф шольц
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570420389_0:300:2998:1986_1920x0_80_0_0_ff935c3122a838c3329a6675ca5300d4.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.Российский президент поздравил собеседника с началом деятельности на посту главы немецкого правительства. Лидеры также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей и поддержании контактов по различным каналам. Во время беседы они отметили, что Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом в качестве первого бургомистра Гамбурга.Гарантии безопасности"Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений", — говорится в сообщении.Глава государства выразил надежду на то, что по российским предложениям организуют переговоры.Президент России дал Шольцу подробные комментарии по содержанию проектов договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые российский МИД в декабре передал Вашингтону и его союзникам, в том числе Берлину. Стороны договорились продолжить обмен мнениями по этим и другим темам международной и двусторонней повестки.Киев и Минские соглашенияПо просьбе канцлера во время разговора обстоятельно рассмотрели вопросы урегулирования гражданского конфликта в Донбассе.Седьмого декабря Владимир Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Через десять дней российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО в восточном направлении — в частности, на украинскую территорию.Как не раз подчеркивал Путин, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что НАТО наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.
https://ria.ru/20211221/garantii-1764708787.html
https://ria.ru/20211221/gazoprovod-1764776673.html
германия
санкт-петербург
гамбург (город)
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570420389_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_223219e3b226b6f1c473f65bef4d46de.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, политика, в мире, санкт-петербург, гамбург (город), владимир путин, олаф шольц, россия
19:06 21.12.2021 (обновлено: 20:34 21.12.2021)
Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Шольцем
Президент Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Шольцем
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости.
Владимир Путин поговорил по телефону с канцлером Германии Олафом Шольцем
, сообщила пресс-служба Кремля.
Российский президент поздравил собеседника с началом деятельности на посту главы немецкого правительства. Лидеры также выразили заинтересованность в дальнейшем развитии двусторонних связей и поддержании контактов по различным каналам. Во время беседы они отметили, что Шольц многие годы занимался вопросами побратимских связей с Санкт-Петербургом
в качестве первого бургомистра Гамбурга
.
Гарантии безопасности
"Владимир Путин информировал о российских предложениях по долгосрочным, юридически закрепленным гарантиям безопасности, исключающим любое дальнейшее продвижение НАТО на восток, а также размещение в сопредельных с Россией странах ударных систем вооружений", — говорится в сообщении.
Глава государства выразил надежду на то, что по российским предложениям организуют переговоры.
Президент России дал Шольцу подробные комментарии по содержанию проектов договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности, которые российский МИД в декабре передал Вашингтону и его союзникам, в том числе Берлину. Стороны договорились продолжить обмен мнениями по этим и другим темам международной и двусторонней повестки.
Киев и Минские соглашения
По просьбе канцлера во время разговора обстоятельно рассмотрели вопросы урегулирования гражданского конфликта в Донбассе.
"Владимир Путин в деталях информировал о состоянии дел на этом направлении, отметив, в частности, что Киев по-прежнему упорно уклоняется от выполнения своих обязательств по минским договоренностям 2015 года — что, собственно, мешает и возможному проведению нового саммита в "нормандском формате", — рассказали в Кремле.
Седьмого декабря Владимир Путин провел переговоры по закрытой видеосвязи с американским коллегой Джо Байденом. Через десять дней российский МИД опубликовал проекты договора с США и соглашения с НАТО о гарантиях безопасности. Документы уже передали Вашингтону
и его союзникам. В одном из пунктов проекта Москва
предлагает, чтобы альянс предоставил гарантии, исключающие дальнейшее продвижение НАТО в восточном направлении —
в частности, на украинскую территорию.
Как не раз подчеркивал Путин, расширение блока на восток и размещение на Украине наступательных вооружений — это красные линии для Москвы. В свою очередь, глава МИД Сергей Лавров указывал, что НАТО
наращивает поставки вооружений Киеву, в стране также возросло число западных инструкторов. По мнению дипломата, это может спровоцировать украинские власти "на военные авантюры", что создает прямую угрозу безопасности России.