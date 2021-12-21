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В Кремле рассказали об ожиданиях от нового канцлера Германии Шольца
В Кремле рассказали об ожиданиях от нового канцлера Германии Шольца - РИА Новости, 21.12.2021
В Кремле рассказали об ожиданиях от нового канцлера Германии Шольца
Россия надеется, что контакты президента РФ Владимира Путина и нового канцлера ФРГ Олафа Шольца осуществятся, и рассчитывает на преемственность курса Германии... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:32
2021-12-21T12:46
германия
россия
в мире
берлин (город)
москва
владимир путин
дмитрий песков
олаф шольц
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия надеется, что контакты президента РФ Владимира Путина и нового канцлера ФРГ Олафа Шольца осуществятся, и рассчитывает на преемственность курса Германии по отношению к России после его избрания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В МИД РФ в понедельник сообщили, что главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением ФРГ об объявлении "persona non grata" двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии, и что Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина.Во вторник журналисты задали Пескову вопрос, планирует ли Путин обсудить ситуацию с высылкой двух немецких дипломатов с Шольцем. "Мы надеемся, что эти контакты осуществятся", - сказал Песков."Мы рассчитываем и также надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двухсторонних отношениях, которыми мы дорожим и в развитии которых мы заинтересованы", - отметил Песков в ответ на вопрос, есть ли у Кремля обеспокоенность, что после смены канцлера в Германии в отношениях с этой страной возникнут сложности.
https://ria.ru/20211210/sholts-1763156193.html
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германия, россия, в мире, берлин (город), москва, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц
12:32 21.12.2021 (обновлено: 12:46 21.12.2021)
 
В Кремле рассказали об ожиданиях от нового канцлера Германии Шольца

Пресс-секретарь Путина Песков выразил надежду на преемственность курса Германии при Шольце

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФедеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе
Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц на пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия надеется, что контакты президента РФ Владимира Путина и нового канцлера ФРГ Олафа Шольца осуществятся, и рассчитывает на преемственность курса Германии по отношению к России после его избрания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В МИД РФ в понедельник сообщили, что главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением ФРГ об объявлении "persona non grata" двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии, и что Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина.
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 16:02
Шольц прокомментировал переговоры Путина и Байдена
Во вторник журналисты задали Пескову вопрос, планирует ли Путин обсудить ситуацию с высылкой двух немецких дипломатов с Шольцем. "Мы надеемся, что эти контакты осуществятся", - сказал Песков.
"Мы рассчитываем и также надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двухсторонних отношениях, которыми мы дорожим и в развитии которых мы заинтересованы", - отметил Песков в ответ на вопрос, есть ли у Кремля обеспокоенность, что после смены канцлера в Германии в отношениях с этой страной возникнут сложности.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 16.12.2021
16 декабря, 12:47
В Кремле прокомментировали высылку дипломатов из Германии
 
ГерманияРоссияВ миреБерлин (город)МоскваВладимир ПутинДмитрий ПесковОлаф Шольц
 
 
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