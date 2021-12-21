https://ria.ru/20211221/sholts-1764684882.html

В Кремле рассказали об ожиданиях от нового канцлера Германии Шольца

В Кремле рассказали об ожиданиях от нового канцлера Германии Шольца - РИА Новости, 21.12.2021

В Кремле рассказали об ожиданиях от нового канцлера Германии Шольца

Россия надеется, что контакты президента РФ Владимира Путина и нового канцлера ФРГ Олафа Шольца осуществятся, и рассчитывает на преемственность курса Германии... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T12:32

2021-12-21T12:32

2021-12-21T12:46

германия

россия

в мире

берлин (город)

москва

владимир путин

дмитрий песков

олаф шольц

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Россия надеется, что контакты президента РФ Владимира Путина и нового канцлера ФРГ Олафа Шольца осуществятся, и рассчитывает на преемственность курса Германии по отношению к России после его избрания, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.В МИД РФ в понедельник сообщили, что главе немецкой дипломатической миссии в Москве был заявлен решительный протест в связи с недружественным решением ФРГ об объявлении "persona non grata" двух дипломатических сотрудников посольства России в Германии, и что Россия высылает двух германских дипломатов в ответ на аналогичный шаг Берлина.Во вторник журналисты задали Пескову вопрос, планирует ли Путин обсудить ситуацию с высылкой двух немецких дипломатов с Шольцем. "Мы надеемся, что эти контакты осуществятся", - сказал Песков."Мы рассчитываем и также надеемся на преемственность в курсе Германии по отношению к России и на преемственность в двухсторонних отношениях, которыми мы дорожим и в развитии которых мы заинтересованы", - отметил Песков в ответ на вопрос, есть ли у Кремля обеспокоенность, что после смены канцлера в Германии в отношениях с этой страной возникнут сложности.

https://ria.ru/20211210/sholts-1763156193.html

https://ria.ru/20211216/germaniya-1764027248.html

германия

россия

берлин (город)

москва

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германия, россия, в мире, берлин (город), москва, владимир путин, дмитрий песков, олаф шольц