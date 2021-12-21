https://ria.ru/20211221/pyaterochka-1764733918.html

HRD "Пятерочки": сотрудники – наша основная ценность

HRD "Пятерочки": сотрудники – наша основная ценность - РИА Новости, 21.12.2021

HRD "Пятерочки": сотрудники – наша основная ценность

Изменения в жизни людей, связанные с пандемией коронавируса, поставили российский сектор крупного ритейла перед лицом новых вызовов, одним из которых стало... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T17:53

2021-12-21T17:53

2021-12-21T17:53

интервью

пятерочка (сеть магазинов)

россия

новости компаний - экономика

рынок труда

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Изменения в жизни людей, связанные с пандемией коронавируса, поставили российский сектор крупного ритейла перед лицом новых вызовов, одним из которых стало сжатие рынка труда. О мировых и отечественных тенденциях рынка и о том, как в одной из крупнейших торговых сетей России решается проблема найма массового персонала, в интервью РИА Новости рассказала HR-директор "Пятёрочки" Лариса Бодягина.- Расскажите о современных трендах рынка труда в сфере ритейла. В последнее время ведущие российские игроки бьют тревогу из-за растущего дефицита линейного персонала - кассиров, грузчиков, мерчандайзеров.- Сейчас практически все компании, где есть массовые линейные позиции, столкнулись с проблемами найма. Мы понимали, что это когда-то произойдет, но дефицит персонала наступил раньше и оказался жестче, чем ожидалось. Одна из причин тому – пандемия коронавируса. Часть граждан бывших союзных республик, которые работали в России на линейных позициях в ритейле, строительстве, ресторанном бизнесе, уехали из страны в период ограничений, и многие не вернулись.Пандемия также спровоцировала развитие всевозможных онлайн-сервисов, в частности, экспресс-доставки. Еще 2-3 года назад никто не думал, что эта отрасль станет одним из главных наших конкурентов на рынке труда. Эти сервисы могут предлагать достаточно высокие зарплаты, конкурируя за потенциальных сотрудников. Еще один важный момент - постепенное стирание отраслевых границ. Раньше люди, работавшие, например, в торговле или на стройке, предпочитали искать работу в рамках одной индустрии, а сегодня они спокойно её меняют. В итоге, девелопмент, рестораны, ЖКХ, перевозки, непродуктовый ритейл - все заинтересованы в одних и тех же кандидатах. И этот тренд продолжится: человека в любом возрасте уже не будет пугать смена сферы деятельности, в особенности, если он находится на не очень высокой позиции. Труд упрощается, и человек понимает, что ему не потребуется слишком много знаний и усилий, чтобы быть эффективным на простой должности в другой индустрии.- Сильно ли наш рынок в этом плане отличается от европейского, американского или китайского? Там тоже присутствует проблема дефицита персонала?- В США столкнулись с проблемой чуть раньше и попытались, да и сейчас пытаются, решить вопрос только с финансовой точки зрения – повышая зарплаты, в краткосрочной перспективе это работает, но оказывает давление на маржу. Китай начал автоматизировать всё, что только можно. На европейском рынке пошли путем упрощения труда, чтобы любой человек мог прийти и при минимальных затратах на обучение начать работать. Это то решение, к которому движемся и мы.Сегодня в нашем сегменте не компания-работодатель выбирает людей, а люди выбирают компанию. Как у нас было раньше: сначала ограничения по возрасту были до 30 лет, потом до 35, потом до 40… Сейчас возраст не является критерием выбора при условии, что кандидаты отвечают всем необходимым требованиям. Европа давно это прошла, там ритейлеры формируют целевые предложения для разных категорий: для пенсионеров, для родителей в декретном отпуске, для молодежи и студентов, для работающих людей, которые хотят подработать в свободное время. Больше половины работников трудятся у них на гибких графиках и в коротких сменах. При этом европейские компании при достойной зарплате еще и предлагают компенсационный пакет. Мы эти тренды тоже уже замечаем, и у нас они развиваются быстрее.- Как конкретно в "Пятёрочке" собираются решать проблему нехватки линейного персонала?- Это автоматизация и упрощение труда: делать все процессы в магазине максимально адаптированными для кандидата практически любого уровня подготовки. Это использование разного рода гибких графиков, коротких смен, различных видов трудоустройства.Так, уже во многих магазинах можно увидеть кассы самообслуживания, которые позволяют высвободить человеческие ресурсы. Мы модернизируем торговое оборудование, чтобы оно было проще в эксплуатации как с точки зрения персонала, так и для гостя. У нас реализуются проекты, которые позволяют оптимизировать время на процессы: ночная приемка товара и так далее. Много инструментов разработано для управления выкладкой товара на полку.- Какие ещё решения у вас есть для привлечения и удержания сотрудников? Всё-таки, в "Пятёрочке" сегодня трудится более 260 тысяч человек, потребность в массовом персонале очень велика.- Чтобы оперативно следить за изменениями рынка и платить конкурентоспособную зарплату, мы внедрили цифровой продукт – мониторинг зарплат. Это облачное решение, позволяющее почти в четырех тысячах локаций, где есть наши магазины, мониторить зарплаты линейных сотрудников. С его помощью мы анализируем, как наше предложение представлено на рынке, в том числе относительно других отраслей. Мы видим все колебания, "проседания" по зарплате и можем оперативно ситуацию исправлять.Кроме того, мы реагируем на тренды и предлагаем разного рода гибкие графики, используем различные формы занятости. Так, уже больше года в Москве и ближайшем Подмосковье мы работаем с самозанятыми, на сегодня их около 5% от общего числа сотрудников. К этому проекту подключаются Санкт-Петербург и Воронеж. Все больше людей хотят быстро, в один клик, найти подработку прямо здесь и сейчас: возле своего дома, метро, основной работы. Это оптимизация времени: человеку не нужно по 8 или 12 часов находиться на работе, ему достаточно откликнуться на заявку в мобильном приложении, и, например, в час пик (пиковая нагрузка на кассы) прийти на три часа.Также мы работаем с разными целевыми аудиториями. Студентов привлекаем развитием внутри компании – в августе мы запустили программу дуального обучения совместно с Подольским колледжем, у нас есть оплачиваемые стажировки в магазинах, где за полгода можно дорасти до директора магазина. Кроме того, предлагаем подработку с выходом на несколько часов в день, что всегда актуально для студентов. Мы даем возможность трудоустройства и людям старше 55 лет, есть также варианты графиков с короткими сменами для людей, которые находятся в отпуске по уходу за ребенком. Для них это возможность получить дополнительный заработок, не работая полный рабочий день. Плюс "Пятёрочка" совместно с Всероссийским обществом глухих запустила программу трудоустройства людей с нарушением слуха – начали с Москвы. Предусмотрели для них вакансии сборщиков заказов, где больше взаимодействия с гаджетами. Мы берем таких сотрудников в штат, соответственно, им доступны все бонусы и льготы.Кроме этого, мы усиленно работаем с пакетом льгот для массового персонала, что раньше в ритейле можно было встретить крайне редко. Так, сотрудники имеют скидку на весь товар в продаже, включая акционный, есть существенная скидка на готовую еду.Дополнительные преимущества – путёвки в детские лагеря, а для некоторых сотрудников распределительных центров – страхование жизни. И для всех у нас действует телемедицина. Можно бесплатно обратиться к дежурному терапевту, профильным врачам, в том числе получить консультацию, если есть подозрение на COVID-19.- Вы уже видите эффект от принятых мер?- У нас текучесть кадров снизилась более чем вдвое за три последних года – в 2020 и 2021 году она ниже на 40%, что для фуд-ритейла просто невероятный результат. Недавний собственный опрос показал, что наша компания оказалась выше среднего на рынке по уровню вовлеченности сотрудников, хотя, как правило, магазины у дома имеют один из самых больших показателей текучести и низкую вовлечённость по сравнению с другими сферами.- Но все эти меры предполагают большие затраты и, как следствие, снижение доходности?- Работа с персоналом – наша долгосрочная политика, стратегия, а люди - наша основная ценность. Когда к сотруднику хорошее отношение, он не увольняется. А если опытный сотрудник давно трудится в компании, то он лучше и быстрее справляется с работой. Недавнее исследование "Ромир" показало, что наш NPS (индекс потребительской лояльности - Net Promoter Score) заметно выше, чем у ближайших конкурентов. То есть, наши гости тоже нас выбирают, и немалую роль в этом играют сотрудники. Если же говорить с точки зрения доходности, то тут мы, конечно, всегда балансируем. Неразумных инвестиций у нас нет.- Есть ли у "Пятёрочки" свои решения в области автоматизации?- Сейчас у нас идёт пилот интеллектуальной системы WFM (Workforce Management), которая будет интегрирована с другими онлайн-продуктами и позволит директорам магазинов оптимально рассчитывать нагрузку, составлять графики, планировать смены.Компания успешно внедряет различные цифровые решения для персонала. Например, каждый сотрудник имеет личный кабинет на мобильном телефоне или стационарном компьютере. Там можно найти всю информацию о графиках, сменах, зарплате, льготах, компенсациях. В личный кабинет приходит внутренняя таргетированная информация: новости и другие сообщения, актуальные для конкретной категории сотрудников. Через кабинет они могут воспользоваться любыми сервисами, которые есть в компании. При этом все 260 тысяч сотрудников имеют электронные цифровые подписи.- Несколько блиц-вопросов, интересных читателям, в числе которых вполне могут оказаться ваши потенциальные сотрудники. Правда ли, что в "Пятёрочке" работник может выйти в зал уже через 15 минут после трудоустройства?- Мы действительно упростили процесс настолько, что человек, пришедший в магазин для трудоустройства, может начать работать в тот же день. Если анкета заполнена заранее, все процедуры можно пройти очень быстро. Пока директор проводит устное собеседование, все данные анкеты отправляются в нашу систему на проверку и уточнение. Если выдается положительная резолюция, а результат собеседования удовлетворителен, сотрудник после оформления документов может приступать к работе.- Если сотрудник переехал в другой город или в другой район мегаполиса, может ли он без потерь перейти в местный магазин сети? Или ему придется начинать с чистого листа?- Действительно, в крупных компаниях такая проблема есть. По причине смены места жительства теряется 5-6% линейного персонала. Раньше релокацию сотрудника было провести крайне сложно: директор одного магазина должен был в ручном режиме помочь сотруднику пройти 10 кругов согласований, договориться с директором магазина в другом городе и так далее. Мы провели в нескольких регионах пилот нового сервиса, который значительно упрощает этот процесс, и со следующего года масштабируем его на всю сеть. Сотруднику достаточно будет кликнуть на нужный город или регион, куда он планирует переезд, указать нужную должность – система сама подберёт подходящие вакансии. И предложит способ пройти интервью – лично, по телефону или видео-встречу. При этом человек не увольняется, а берет отпуск и спокойно переезжает. Собеседование с новым руководством проводится онлайн.- Много ли сотрудников делают карьеру в сети? Насколько это приветствуется в компании?- В "Пятёрочке" на самых высоких должностях, вплоть, можно встретить людей, начинавших в свое время с линейных позиций в рознице. У нас есть школы кадрового резерва, программы обучения. Так, руководители магазинов преимущественно вырастают из продавцов или администраторов. То же самое в распределительных центрах – там есть руководители, которые когда-то пришли операторами склада. Такие руководители понимают и чувствуют всю специфику работы. Наш новый тренд - стажировки студентов. Цель – привлечь молодые кадры в компанию.- Какими вы видите перспективы офлайн-ритейла? Не придется ли закрывать традиционные магазины?- Тренд на рост доставки сохраняется. Но мы видим и другие рыночные веяния. Так, структура покупателей меняется, растет доля старшего поколения, что накладывает отпечаток на управление ассортиментом и взаимодействие с гостями в магазине. При этом увеличивается запрос на здоровый образ жизни – люди разных возрастов все чаще оценивают товары с точки зрения их пользы или вреда для здоровья. Еще людей всё больше волнует устойчивое развитие: они хотят покупать товар в перерабатываемой упаковке, хотят меньше пластика и готовы поддерживать магазин, который делает вклад в экологию. Люди по-прежнему хотят ходить в офлайн магазин, потому что здесь они могут получить эмоции. В ближайшее время офлайн точно никуда не денется.

https://ria.ru/20200315/1568629772.html

https://ria.ru/20200422/1570400814.html

https://ria.ru/20210818/issledovanie-1746223587.html

https://realty.ria.ru/20211027/x5-1756545130.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

интервью, пятерочка (сеть магазинов), россия, новости компаний - экономика, рынок труда