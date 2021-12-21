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От Киева можно ожидать даже отравления питьевой воды, заявили в ДНР
От Киева можно ожидать даже отравления питьевой воды, заявили в ДНР - РИА Новости, 21.12.2021
От Киева можно ожидать даже отравления питьевой воды, заявили в ДНР
Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский заявил РИА Новости, что от Киева можно ожидать даже отравления... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:59
2021-12-21T15:59
2021-12-21T15:59
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донецкая область
сергей шойгу
владислав бердичевский
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ДОНЕЦК, 21 дек - РИА Новости. Депутат Народного совета самопровозглашенной Донецкой народной республики Владислав Бердичевский заявил РИА Новости, что от Киева можно ожидать даже отравления питьевой воды, которая поступает в республики Донбасса с подконтрольных Киеву территорий.Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что частные военные компании США, находящиеся в Донецкой области, готовят провокацию с химическими компонентами на востоке Украины. По данным Минобороны РФ, в Донецкой области находятся около 120 сотрудников американских ЧВК, готовящих украинский спецназ."Мы и так знаем о том, какие химические вещества сбрасываются в реку Северский Донец. Потом это всё идёт на нашу территорию в качестве воды, которая идёт с Украины. У нас другого источника воды нет. И у нас несколько недель была непонятная ситуация с водой, с запахом химических веществ, были примеси аммония и ещё каких-то веществ. Я не исключаю, что Украина попытается отравить воду. От этой террористической организации можно ожидать всё что угодно", - сказал Бердичевский.
https://ria.ru/20211220/peremirie-1764516123.html
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в мире, сша, донецкая область, сергей шойгу, владислав бердичевский, россия
От Киева можно ожидать даже отравления питьевой воды, заявили в ДНР
В ДНР заявили, что от Киева можно ожидать даже отравления питьевой воды, идущей в Донбасс