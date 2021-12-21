https://ria.ru/20211221/proekty-1764804786.html

Глава Северной Осетии обсудил в Москве проекты защиты сел от паводков

Глава Северной Осетии обсудил в Москве проекты защиты сел от паводков - РИА Новости, 21.12.2021

Глава Северной Осетии обсудил в Москве проекты защиты сел от паводков

Перспективы финансирования строительства берегоукрепительных сооружений для защиты селений Дзуарикау, Суадаг и Ногкау от паводков стало одной из тем рабочей... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T19:58

2021-12-21T19:58

2021-12-21T19:58

республика северная осетия - алания

республика северная осетия - алания

сергей меняйло

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ВЛАДИКАВКАЗ, 21 дек – РИА Новости. Перспективы финансирования строительства берегоукрепительных сооружений для защиты селений Дзуарикау, Суадаг и Ногкау от паводков стало одной из тем рабочей встречи, которую глава Северной Осетии Сергей Меняйло провел в Москве с вице-премьером Викторией Абрамченко, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Как отметил Меняйло, эти населенные пункты расположены по берегам паводкоопасных рек, ежегодно от последствий стихии страдает более 200 домовладений. Для устранения проблемы необходимо строительство берегоукрепительных сооружений на реках Фиагдон и Суадагдон, а также сооружений инженерной защиты на реке Хайдон.Как сообщили в пресс-службе, вице-премьер поддержала предложение главы Северной Осетии.На встрече также поднималась тема развития системы мелиорации. Как сообщил Меняйло, в Минсельхоз РФ для прохождения отбора в рамках госпрограммы вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса были направлены 6 проектов, пять из них уже реализованы, еще один планируется завершить в следующем году. Результатом проведенной работы станет ввод в эксплуатацию 3278 гектаров мелиорируемых земель. Кроме того, в 2023 году еще 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей планируют реализовать проекты в области мелиорации.Глава Северной Осетии выразил уверенность, что совместная работа по развитию мелиорации принесет положительные результаты. Стороны договорились о внесении в федеральный бюджет корректировок на 2022 и 2023 годы, сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20211209/shkola-1762944077.html

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республика северная осетия - алания, сергей меняйло