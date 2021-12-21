Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Северная Осетия
Республика Северная Осетия - Алания
https://ria.ru/20211221/proekty-1764804786.html
Глава Северной Осетии обсудил в Москве проекты защиты сел от паводков
Глава Северной Осетии обсудил в Москве проекты защиты сел от паводков - РИА Новости, 21.12.2021
Глава Северной Осетии обсудил в Москве проекты защиты сел от паводков
Перспективы финансирования строительства берегоукрепительных сооружений для защиты селений Дзуарикау, Суадаг и Ногкау от паводков стало одной из тем рабочей... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T19:58
2021-12-21T19:58
республика северная осетия - алания
республика северная осетия - алания
сергей меняйло
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764804776_0:115:678:496_1920x0_80_0_0_a229b7a8b9ac2f0afac02c1076eddcbb.jpg
ВЛАДИКАВКАЗ, 21 дек – РИА Новости. Перспективы финансирования строительства берегоукрепительных сооружений для защиты селений Дзуарикау, Суадаг и Ногкау от паводков стало одной из тем рабочей встречи, которую глава Северной Осетии Сергей Меняйло провел в Москве с вице-премьером Викторией Абрамченко, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.Как отметил Меняйло, эти населенные пункты расположены по берегам паводкоопасных рек, ежегодно от последствий стихии страдает более 200 домовладений. Для устранения проблемы необходимо строительство берегоукрепительных сооружений на реках Фиагдон и Суадагдон, а также сооружений инженерной защиты на реке Хайдон.Как сообщили в пресс-службе, вице-премьер поддержала предложение главы Северной Осетии.На встрече также поднималась тема развития системы мелиорации. Как сообщил Меняйло, в Минсельхоз РФ для прохождения отбора в рамках госпрограммы вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса были направлены 6 проектов, пять из них уже реализованы, еще один планируется завершить в следующем году. Результатом проведенной работы станет ввод в эксплуатацию 3278 гектаров мелиорируемых земель. Кроме того, в 2023 году еще 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей планируют реализовать проекты в области мелиорации.Глава Северной Осетии выразил уверенность, что совместная работа по развитию мелиорации принесет положительные результаты. Стороны договорились о внесении в федеральный бюджет корректировок на 2022 и 2023 годы, сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20211209/shkola-1762944077.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/15/1764804776_0:28:678:537_1920x0_80_0_0_8714c349bb8f5fb371b9cca02c88c6c2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
республика северная осетия - алания, сергей меняйло
19:58 21.12.2021
 

Глава Северной Осетии обсудил в Москве проекты защиты сел от паводков

© Фото : Администрации Главы и Правительства Республики Северная Осетия-АланияГлава Северной Осетии Сергей Меняйло и с вице-премьер Виктория Абрамченко во время встречи
Глава Северной Осетии Сергей Меняйло и с вице-премьер Виктория Абрамченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© Фото : Администрации Главы и Правительства Республики Северная Осетия-Алания
Читать ria.ru в
ВЛАДИКАВКАЗ, 21 дек – РИА Новости. Перспективы финансирования строительства берегоукрепительных сооружений для защиты селений Дзуарикау, Суадаг и Ногкау от паводков стало одной из тем рабочей встречи, которую глава Северной Осетии Сергей Меняйло провел в Москве с вице-премьером Викторией Абрамченко, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как отметил Меняйло, эти населенные пункты расположены по берегам паводкоопасных рек, ежегодно от последствий стихии страдает более 200 домовладений. Для устранения проблемы необходимо строительство берегоукрепительных сооружений на реках Фиагдон и Суадагдон, а также сооружений инженерной защиты на реке Хайдон.
"По всем этим объектам уже разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы. Сегодня республика рассчитывает на поддержку федерального центра в вопросе включения их в государственную программу РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2023 год", – отметил глава республики.
Как сообщили в пресс-службе, вице-премьер поддержала предложение главы Северной Осетии.
На встрече также поднималась тема развития системы мелиорации. Как сообщил Меняйло, в Минсельхоз РФ для прохождения отбора в рамках госпрограммы вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса были направлены 6 проектов, пять из них уже реализованы, еще один планируется завершить в следующем году. Результатом проведенной работы станет ввод в эксплуатацию 3278 гектаров мелиорируемых земель. Кроме того, в 2023 году еще 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей планируют реализовать проекты в области мелиорации.
Глава Северной Осетии выразил уверенность, что совместная работа по развитию мелиорации принесет положительные результаты. Стороны договорились о внесении в федеральный бюджет корректировок на 2022 и 2023 годы, сообщили в пресс-службе.
Марат Хуснуллин провел рабочую встречу с главой Республики Северная Осетия – Алания Сергеем Меняйло - РИА Новости, 1920, 09.12.2021
9 декабря, 14:51Республика Северная Осетия - Алания
Сергей Меняйло обсудил в Москве строительство школы в Моздокском районе
 
Республика Северная Осетия - АланияРеспублика Северная Осетия - АланияСергей Меняйло
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:36В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в Донбассе
02:35Россиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего стола
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
Лента новостейМолния
В США прокомментировали заявление Шойгу о готовящейся провокации в ДонбассеРоссиянам посоветовали полезное блюдо для новогоднего столаАвтоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР