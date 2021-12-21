Глава Северной Осетии обсудил в Москве проекты защиты сел от паводков
© Фото : Администрации Главы и Правительства Республики Северная Осетия-АланияГлава Северной Осетии Сергей Меняйло и с вице-премьер Виктория Абрамченко во время встречи
ВЛАДИКАВКАЗ, 21 дек – РИА Новости. Перспективы финансирования строительства берегоукрепительных сооружений для защиты селений Дзуарикау, Суадаг и Ногкау от паводков стало одной из тем рабочей встречи, которую глава Северной Осетии Сергей Меняйло провел в Москве с вице-премьером Викторией Абрамченко, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
Как отметил Меняйло, эти населенные пункты расположены по берегам паводкоопасных рек, ежегодно от последствий стихии страдает более 200 домовладений. Для устранения проблемы необходимо строительство берегоукрепительных сооружений на реках Фиагдон и Суадагдон, а также сооружений инженерной защиты на реке Хайдон.
"По всем этим объектам уже разработана проектно-сметная документация, получены положительные заключения государственной экспертизы. Сегодня республика рассчитывает на поддержку федерального центра в вопросе включения их в государственную программу РФ "Воспроизводство и использование природных ресурсов" на 2023 год", – отметил глава республики.
Как сообщили в пресс-службе, вице-премьер поддержала предложение главы Северной Осетии.
На встрече также поднималась тема развития системы мелиорации. Как сообщил Меняйло, в Минсельхоз РФ для прохождения отбора в рамках госпрограммы вовлечения в оборот сельхозземель и развития мелиоративного комплекса были направлены 6 проектов, пять из них уже реализованы, еще один планируется завершить в следующем году. Результатом проведенной работы станет ввод в эксплуатацию 3278 гектаров мелиорируемых земель. Кроме того, в 2023 году еще 14 сельскохозяйственных товаропроизводителей планируют реализовать проекты в области мелиорации.
Глава Северной Осетии выразил уверенность, что совместная работа по развитию мелиорации принесет положительные результаты. Стороны договорились о внесении в федеральный бюджет корректировок на 2022 и 2023 годы, сообщили в пресс-службе.