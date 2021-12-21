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На въездах в Плес и Шую власти усилят проверку групп туристов

На въездах в Плес и Шую власти усилят проверку групп туристов - РИА Новости, 21.12.2021

На въездах в Плес и Шую власти усилят проверку групп туристов

Проверку организованных групп туристов усилят на въездах в Плес и Шую Ивановской области в период новогодних каникул, сообщило правительство региона. РИА Новости, 21.12.2021

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РЯЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. Проверку организованных групп туристов усилят на въездах в Плес и Шую Ивановской области в период новогодних каникул, сообщило правительство региона."Для тургрупп, которые прибывают на автобусах, продолжают действовать прежние нормы — QR-коды или документы о вакцинации и антителах", — говорится в сообщении. С 27 декабря по 8 января будет усилен контроль на въездах в Плес и Шую: на спецпунктах группам путешественников из других регионов, прибывающих туристическими автобусами, предстоит пройти проверку.При заселении в гостиницы по-прежнему необходим документ о вакцинации либо справка о наличии антител или отрицательный ПЦР. "На въезде в Плес с 29 декабря до 8 января будет работать пункт экспресс-тестирования, где все желающие смогут сдать анализ на коронавирусную инфекцию на коммерческой основе", — дополняет пресс-служба правительства области.Новогодние анимационные программы в помещениях и на открытом воздухе разрешат для групп численностью до 15 участников. Для похода на стадион будет необходимо будет предъявить паспорт и подтвердить ковидный статус.

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