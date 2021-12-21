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На въездах в Плес и Шую власти усилят проверку групп туристов
На въездах в Плес и Шую власти усилят проверку групп туристов - РИА Новости, 21.12.2021
На въездах в Плес и Шую власти усилят проверку групп туристов
Проверку организованных групп туристов усилят на въездах в Плес и Шую Ивановской области в период новогодних каникул, сообщило правительство региона. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:11
2021-12-21T12:11
2021-12-21T12:57
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РЯЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. Проверку организованных групп туристов усилят на въездах в Плес и Шую Ивановской области в период новогодних каникул, сообщило правительство региона."Для тургрупп, которые прибывают на автобусах, продолжают действовать прежние нормы — QR-коды или документы о вакцинации и антителах", — говорится в сообщении. С 27 декабря по 8 января будет усилен контроль на въездах в Плес и Шую: на спецпунктах группам путешественников из других регионов, прибывающих туристическими автобусами, предстоит пройти проверку.При заселении в гостиницы по-прежнему необходим документ о вакцинации либо справка о наличии антител или отрицательный ПЦР. "На въезде в Плес с 29 декабря до 8 января будет работать пункт экспресс-тестирования, где все желающие смогут сдать анализ на коронавирусную инфекцию на коммерческой основе", — дополняет пресс-служба правительства области.Новогодние анимационные программы в помещениях и на открытом воздухе разрешат для групп численностью до 15 участников. Для похода на стадион будет необходимо будет предъявить паспорт и подтвердить ковидный статус.
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шуя, плес , ивановская область, новости - туризм, туризм, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, новый год
12:11 21.12.2021 (обновлено: 12:57 21.12.2021)
На въездах в Плес и Шую власти усилят проверку групп туристов
На въезде в Ивановскую область туристов попросят подтвердить ковидный статус
РЯЗАНЬ, 21 дек — РИА Новости. Проверку организованных групп туристов усилят на въездах в Плес и Шую Ивановской области в период новогодних каникул, сообщило правительство региона.
"Для тургрупп, которые прибывают на автобусах, продолжают действовать прежние нормы — QR-коды или документы о вакцинации и антителах", — говорится в сообщении.
С 27 декабря по 8 января будет усилен контроль на въездах в Плес и Шую: на спецпунктах группам путешественников из других регионов, прибывающих туристическими автобусами, предстоит пройти проверку.
При заселении в гостиницы по-прежнему необходим документ о вакцинации либо справка о наличии антител или отрицательный ПЦР.
"На въезде в Плес с 29 декабря до 8 января будет работать пункт экспресс-тестирования, где все желающие смогут сдать анализ на коронавирусную инфекцию на коммерческой основе", — дополняет пресс-служба правительства области.
Новогодние анимационные программы в помещениях и на открытом воздухе разрешат для групп численностью до 15 участников. Для похода на стадион будет необходимо будет предъявить паспорт и подтвердить ковидный статус.