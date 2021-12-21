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В Петербурге выявили больше всего новых случаев заражения коронавирусом
В Петербурге выявили больше всего новых случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 21.12.2021
В Петербурге выявили больше всего новых случаев заражения коронавирусом
Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в субъектах РФ зарегистрировано в Санкт-Петербурге (2075), Москве (1906) и Подмосковье (1811), сообщили... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T11:43
2021-12-21T11:43
2021-12-21T11:43
распространение коронавируса
санкт-петербург
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москва
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев COVID-19 за сутки в субъектах РФ зарегистрировано в Санкт-Петербурге (2075), Москве (1906) и Подмосковье (1811), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавирусной инфекции."Распределение по субъектам: 1. Санкт-Петербург - 2075, 2. Москва - 1906, 3. Московская область 1811", - говорится в сообщении.
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санкт-петербург, московская область (подмосковье), москва, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
В Петербурге выявили больше всего новых случаев заражения коронавирусом
В Петербурге выявили 2075 новых случаев заражения коронавирусом