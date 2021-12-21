https://ria.ru/20211221/perevooruzhenie-1764724596.html
Шойгу рассказал о планах по перевооружению армии
Шойгу рассказал о планах по перевооружению армии - РИА Новости, 21.12.2021
Шойгу рассказал о планах по перевооружению армии
Укрепление сил общего назначения ВС РФ в следующем году продолжится, запланировано поступление свыше тысячи единиц техники, в том числе пяти дивизионных... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:31
2021-12-21T14:31
2021-12-21T14:31
безопасность
вмф рф
сергей шойгу
владимир путин
с-400 «триумф»
воздушно-десантные войска россии
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Укрепление сил общего назначения ВС РФ в следующем году продолжится, запланировано поступление свыше тысячи единиц техники, в том числе пяти дивизионных комплектов зенитной системы С-400, сообщил во вторник министр обороны Сергей Шойгу."Приоритетные задачи 2022 года… Поставить в Сухопутные войска, ВДВ и береговые войска ВМФ более тысячи современных средств бронетанкового и артиллерийского вооружения. Поставить в Воздушно-космические силы и Военно-морской флот 257 новых и модернизированных летательных аппаратов, 5 дивизионных комплектов зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", - перечислил министр на расширенном заседании коллегии с участием президента Владимира Путина.В состав Военно-морского флота в следующем году также планируется принять "пять подводных лодок, 11 надводных кораблей, три боевых катера, поставить в войска два береговых ракетных комплекса", отметил Шойгу.Кроме того, ВМФ РФ получит в 2022-м новый атомный подводный крейсер проекта "Борей-А" - "Генералиссимус Суворов".
https://ria.ru/20211221/vooruzhenie-1764706758.html
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безопасность, вмф рф, сергей шойгу, владимир путин, с-400 «триумф», воздушно-десантные войска россии, вооруженные силы рф
Шойгу рассказал о планах по перевооружению армии
Глава Минобороны Шойгу: укрепление сил общего назначения ВС в 2022 году продолжится