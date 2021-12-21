https://ria.ru/20211221/peregovory-1764821497.html

Переговоры лидера оппозиции с президентом Абхазии завершились

Переговоры лидера оппозиции с президентом Абхазии завершились - РИА Новости, 21.12.2021

Переговоры лидера оппозиции с президентом Абхазии завершились

Переговоры лидера оппозиции Адгура Ардзинбы с президентом Абхазии Асланом Бжанией завершились, ожидается заявление оппозиции по их итогам, передает... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T22:45

2021-12-21T22:45

2021-12-21T22:47

в мире

сухум

абхазия

александр анкваб

адгур ардзинба

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СУХУМ, 21 дек – РИА Новости. Переговоры лидера оппозиции Адгура Ардзинбы с президентом Абхазии Асланом Бжанией завершились, ожидается заявление оппозиции по их итогам, передает корреспондент РИА Новости с места события.Ранее сообщалось, что переговоры проходили в парламенте, их подробности не уточняются."Давайте вернёмся к зданию драмтеатра, сейчас все вместе пойдём, там мы переговорим и объявим вам о дальнейших действиях", - сказал своим сторонникам Ардзинба.Как информирует администрация абхазского лидера, во встрече участвовали премьер Александр Анкваб и вице-президент Бадра Гунба.Ранее абхазские силовики применили дымовые шашки для разгона оппозиции, которая пыталась прорваться к зданию парламента в центре Сухума. Были слышны выстрелы и взрывы. Митингующие раскачивали автобусы, преграждающие путь к комплексу правительственных зданий. После небольшого перерыва они снова попытались прорваться к зданию, но силовики не дали им этого сделать. Ранее оппозиция в количестве около 500 человек собралась в центре города, чтобы выразить протест властям из-за их "провальной работы" по защите населения от коронавируса, энергетического кризиса, политических преследований оппонентов. При этом оппозиция призвала правоохранительные органы не выполнять приказы, противопоставляющие их народу, и попросила президента Бжанию "не покидать территорию Абхазии в день митинга".Акция началась на площади у Абхазского драматического театра неподалеку от администрации президента и комплекса правительственных зданий. Оппозиция установила рядом с площадью навесы от дождя, подвезена вода и еда. Митингующие повесили на знаниях лозунги: "Не дадим продать Абхазию!", "Что ты сделал для Родины?", "Народ тебе не верит. Народ устал от лжи!", "Извинись и уходи!", "Дайте свет и воду!".

https://ria.ru/20211221/miting-1764813345.html

https://ria.ru/20211221/mitinguyuschie-1764814750.html

сухум

абхазия

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в мире, сухум, абхазия, александр анкваб, адгур ардзинба