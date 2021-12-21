https://ria.ru/20211221/pensii-1764730792.html

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года - РИА Новости, 21.12.2021

Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года

Президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T14:49

2021-12-21T14:49

2021-12-21T15:36

общество

владимир путин

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ устанавливает в 2024-м аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорилось, что его реализация приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в ПФР на 772,9 миллиарда рублей.В декабре закон одобрили Госдума и Совет Федерации. Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере шести процентов от зарплаты идут в страховую часть: на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее россияне могли сами решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера выплаты. Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная часть формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже, за счет уплаты страховых взносов работодателями на ее финансирование.Кроме того, она положена мужчинам 1953-1966 годов рождения и женщинам 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы отчислялись средства. Накопительная пенсия формируется и у участников программы государственного софинансирования пенсионных выплат, а также у тех, кто направил на это материнский капитал.

https://ria.ru/20211210/lgoty-1763046729.html

https://ria.ru/20211210/pensiya-1763180113.html

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общество, владимир путин, пенсионный фонд рф, россия