Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211221/pensii-1764730792.html
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года - РИА Новости, 21.12.2021
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года
Президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T14:49
2021-12-21T15:36
общество
владимир путин
пенсионный фонд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/17/1738253678_143:6:2986:1605_1920x0_80_0_0_0fe29ed1acd648d0ce450d970e85f6fc.jpg
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.Документ устанавливает в 2024-м аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорилось, что его реализация приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в ПФР на 772,9 миллиарда рублей.В декабре закон одобрили Госдума и Совет Федерации. Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере шести процентов от зарплаты идут в страховую часть: на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее россияне могли сами решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера выплаты. Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная часть формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже, за счет уплаты страховых взносов работодателями на ее финансирование.Кроме того, она положена мужчинам 1953-1966 годов рождения и женщинам 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы отчислялись средства. Накопительная пенсия формируется и у участников программы государственного софинансирования пенсионных выплат, а также у тех, кто направил на это материнский капитал.
https://ria.ru/20211210/lgoty-1763046729.html
https://ria.ru/20211210/pensiya-1763180113.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/07/1762540010_0:0:2336:1752_1920x0_80_0_0_5efb444c0f72d4588b21f8602f44bf32.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, владимир путин, пенсионный фонд рф, россия
14:49 21.12.2021 (обновлено: 15:36 21.12.2021)
 
Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года

Путин подписал закон, продлевающий заморозку накопительной части пенсий до 2024 года

© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин во время совещания с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Президент Владимир Путин продлил заморозку накопительной части пенсий до 2024 года. Соответствующий закон опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ устанавливает в 2024-м аналогичный 2014-2023 годам подход учета страховых взносов на обязательное пенсионное страхование. В финансово-экономическом обосновании законопроекта говорилось, что его реализация приведет к уменьшению трансферта из федерального бюджета в ПФР на 772,9 миллиарда рублей.
Деньги - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 01:15
Специалист рассказала, какие льготы положены за пять лет до пенсии
В декабре закон одобрили Госдума и Совет Федерации.
Накопительная пенсия заморожена с 2014 года. Это означает, что отчисления в размере шести процентов от зарплаты идут в страховую часть: на выплаты нынешним пенсионерам. Ранее россияне могли сами решать, направлять деньги на формирование накоплений или передать в страховую часть, тем самым увеличив баллы для расчета размера выплаты.
Действующее законодательство России предусматривает, что накопительная часть формируется у работающих граждан, которые родились в 1967 году и позже, за счет уплаты страховых взносов работодателями на ее финансирование.
Кроме того, она положена мужчинам 1953-1966 годов рождения и женщинам 1957-1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы отчислялись средства. Накопительная пенсия формируется и у участников программы государственного софинансирования пенсионных выплат, а также у тех, кто направил на это материнский капитал.
Терминал в отделении ПФР - РИА Новости, 1920, 10.12.2021
10 декабря, 17:36
Стало известно, кто получит двойную пенсию перед Новым годом
 
ОбществоВладимир ПутинПенсионный фонд РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
Лента новостейМолния
Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США