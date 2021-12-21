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Попова рассказала о состоянии пациентов с "омикроном"
Попова рассказала о состоянии пациентов с "омикроном" - РИА Новости, 21.12.2021
Попова рассказала о состоянии пациентов с "омикроном"
Все больные с "омикроном" в России находятся в стационаре, состояние всех заболевших стабильное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:12
2021-12-21T16:55
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Все больные с "омикроном" в России находятся в стационаре, состояние всех заболевших стабильное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, в первые три дня заболеваемости повышается температура – до 38,5, есть слабость и покашливаение, першение в горле. "На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное", - добавила Попова.
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общество, россия, михаил мурашко, коронавирусы, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова
16:12 21.12.2021 (обновлено: 16:55 21.12.2021)
 
Попова рассказала о состоянии пациентов с "омикроном"

Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что все пациенты с "омикроном" находятся в больнице

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПалата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре "Сокольники" в Москве
Палата интенсивной терапии во временном госпитале для пациентов с COVID-19 в конгрессно-выставочном центре Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Все больные с "омикроном" в России находятся в стационаре, состояние всех заболевших стабильное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, в первые три дня заболеваемости повышается температура – до 38,5, есть слабость и покашливаение, першение в горле. "На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное", - добавила Попова.
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
30 ноября, 11:15Инфографика
Омикрон-штамм коронавируса SARS-CoV-2
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Распространение коронавирусаОбществоРоссияМихаил МурашкоКоронавирусыКоронавирус COVID-19Коронавирус в РоссииОмикрон-штамм коронавирусаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна Попова
 
 
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