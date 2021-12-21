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Попова рассказала о состоянии пациентов с "омикроном"

Попова рассказала о состоянии пациентов с "омикроном" - РИА Новости, 21.12.2021

Попова рассказала о состоянии пациентов с "омикроном"

Все больные с "омикроном" в России находятся в стационаре, состояние всех заболевших стабильное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:12

2021-12-21T16:12

2021-12-21T16:55

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Все больные с "омикроном" в России находятся в стационаре, состояние всех заболевших стабильное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, в первые три дня заболеваемости повышается температура – до 38,5, есть слабость и покашливаение, першение в горле. "На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное", - добавила Попова.

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