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Попова рассказала о состоянии пациентов с "омикроном"
Попова рассказала о состоянии пациентов с "омикроном" - РИА Новости, 21.12.2021
Попова рассказала о состоянии пациентов с "омикроном"
Все больные с "омикроном" в России находятся в стационаре, состояние всех заболевших стабильное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:12
2021-12-21T16:12
2021-12-21T16:55
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Все больные с "омикроном" в России находятся в стационаре, состояние всех заболевших стабильное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, в первые три дня заболеваемости повышается температура – до 38,5, есть слабость и покашливаение, першение в горле. "На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное", - добавила Попова.
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РИА Новости
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РИА Новости
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16:12 21.12.2021 (обновлено: 16:55 21.12.2021)
Попова рассказала о состоянии пациентов с "омикроном"
Глава Роспотребнадзора Попова заявила, что все пациенты с "омикроном" находятся в больнице