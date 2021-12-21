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Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах
Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах - РИА Новости, 21.12.2021
Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах
Минцифры готовится представить администрации президента проект указа о цифровых паспортах на этой неделе, сообщил глава ведомства Максут Шадаев. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T04:37
2021-12-21T04:37
2021-12-21T09:23
общество
технологии
паспорт
москва
министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии)
максут шадаев
дмитрий чернышенко
россия
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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Минцифры готовится представить администрации президента проект указа о цифровых паспортах на этой неделе, сообщил глава ведомства Максут Шадаев.Электронные паспорта, как заявил Шадаев в октябре, до конца 2022 года появятся в трех регионах страны. По его словам, замена бумажного документа на смарт-карту будет добровольной. Инициативу протестируют и в столице. В апреле МВД уточнило, что в Москве паспорта нового образца начнут выдавать с декабря этого года, а в других субъектах Федерации — по мере технической готовности, но не позже, чем с июля 2023-го. Как рассказывали агентству в ведомстве, электронный документ будут содержать отпечатки пальцев двух рук, а также, по желанию владельца, электронную подпись.Кроме того, к нему привяжут мобильное приложение с QR-кодом, которым в определенных (установленных правительством) случаях россияне смогут воспользоваться вместо основного средства идентификации.
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общество, технологии, паспорт, москва, министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций рф (минцифры россии), максут шадаев, дмитрий чернышенко, россия
04:37 21.12.2021 (обновлено: 09:23 21.12.2021)
Минцифры заявило о готовности указа об электронных паспортах
Глава Минцифры Максут Шадаев: в Кремле рассмотрят проект указа об электронных паспортах