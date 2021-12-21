https://ria.ru/20211221/oruzhie-1764735167.html

США создали "многосферную" бригаду в Европе, заявил Шойгу

США создали "многосферную" бригаду в Европе, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2021

США создали "многосферную" бригаду в Европе, заявил Шойгу

США сформировали в Европе "многосферную" бригаду, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия, сообщил министр обороны... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:00

2021-12-21T15:00

2021-12-21T15:02

сша

румыния

сергей шойгу

нато

россия

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. США сформировали в Европе "многосферную" бригаду, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии Минобороны РФ."В группировке войск США на территории ФРГ воссоздано командование огневого поражения на ТВД. До 1991 года оно отвечало за применение ракет средней дальности. Сформирована "многосферная" бригада, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия", - рассказал министр.По его словам, в Польше создаётся инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США, завершается создание противоракетного комплекса Aegis Ashore. В Румынии на подобном объекте ПРО уже несётся боевое дежурство. Продолжается развёртывание тихоокеанского сегмента американской системы глобальной ПРО."Для проведения операций и контроля океанских коммуникаций в Северной Атлантике и Арктике в Норфолке создано объединённое командование ОВС НАТО", - добавил он.

https://ria.ru/20211221/kupol-1764724458.html

сша

румыния

россия

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сша, румыния, сергей шойгу, нато, россия