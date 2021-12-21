https://ria.ru/20211221/oruzhie-1764735167.html
США создали "многосферную" бригаду в Европе, заявил Шойгу
США создали "многосферную" бригаду в Европе, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.12.2021
США создали "многосферную" бригаду в Европе, заявил Шойгу
США сформировали в Европе "многосферную" бригаду, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия, сообщил министр обороны... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:00
2021-12-21T15:00
2021-12-21T15:02
сша
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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. США сформировали в Европе "многосферную" бригаду, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу в ходе итоговой коллегии Минобороны РФ."В группировке войск США на территории ФРГ воссоздано командование огневого поражения на ТВД. До 1991 года оно отвечало за применение ракет средней дальности. Сформирована "многосферная" бригада, на вооружении которой планируется иметь различные системы ударного ракетного оружия", - рассказал министр.По его словам, в Польше создаётся инфраструктура для размещения бронетанковой бригады США, завершается создание противоракетного комплекса Aegis Ashore. В Румынии на подобном объекте ПРО уже несётся боевое дежурство. Продолжается развёртывание тихоокеанского сегмента американской системы глобальной ПРО."Для проведения операций и контроля океанских коммуникаций в Северной Атлантике и Арктике в Норфолке создано объединённое командование ОВС НАТО", - добавил он.
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сша, румыния, сергей шойгу, нато, россия
15:00 21.12.2021 (обновлено: 15:02 21.12.2021)
США создали "многосферную" бригаду в Европе, заявил Шойгу
Шойгу: США создали в Европе "многосферную" бригаду с возможностью размещения ударных ракет