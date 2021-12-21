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Кириенко назвал ОНФ действенным инструментом народного контроля
Кириенко назвал ОНФ действенным инструментом народного контроля - РИА Новости, 21.12.2021
Кириенко назвал ОНФ действенным инструментом народного контроля
Общероссийский Народный фронт является действенным инструментом объективного народного контроля, это также возможность для президента получить объективную... РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T12:25
2021-12-21T12:25
2021-12-21T12:25
общество
сергей кириенко
общероссийский народный фронт
россия
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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Общероссийский Народный фронт является действенным инструментом объективного народного контроля, это также возможность для президента получить объективную информацию, сказал первый замглавы администрации президента РФ Сергей Кириенко.Общероссийский народный фронт (ОНФ) проводит съезд во вторник в онлайн-режиме, где определят направления развития движения на ближайшие три года, а также новый состав Центрального штаба."Я хотел бы присоединиться к тёплым словам президента и сказать всем активистам ОНФ большое спасибо за ту работу трёх лет прошедшего съезда… Важнейшая работа Народного фронта - это реальный народный контроль. Безусловно Народный фронт сегодня является реально действующим инструментом объективного Народного контроля. Это возможность для президента, как для лидера Народного фронта, получить независимую объективную информацию из первых уст, непосредственно от людей, для которых реализуются государственный проекты и программы", - сказал Кириенко на съезде ОНФ.
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общество, сергей кириенко, общероссийский народный фронт, россия
Кириенко назвал ОНФ действенным инструментом народного контроля
Замглавы администрации президента Кириенко назвал ОНФ действенным инструментом контроля