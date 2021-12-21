https://ria.ru/20211221/onf-1764650231.html

Путин отметил роль ОНФ в решении проблем россиян

Путин отметил роль ОНФ в решении проблем россиян - РИА Новости, 21.12.2021

Путин отметил роль ОНФ в решении проблем россиян

Общероссийский народный фронт (ОНФ) активно помогает решать проблемы в интересах граждан, отметил президент Владимир Путин, его слова приводятся в телеграмме на РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T09:38

2021-12-21T09:38

2021-12-21T15:28

общество

волгоград

владимир путин

единая россия

общероссийский народный фронт

россия

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МОСКВА, 21 дек — РИА Новости. Общероссийский народный фронт (ОНФ) активно помогает решать проблемы в интересах граждан, отметил президент Владимир Путин, его слова приводятся в телеграмме на сайте Кремля. ОНФ во вторник проводит съезд в онлайн-режиме. Участников и гостей поприветствовал глава государства. Как сообщали ранее в пресс-службе организации, во время собрания озвучат направления развития движения на ближайшие три года, а также определят новый состав центрального штаба."За прошедшие десять лет Народный фронт прошел большой путь, объединил вокруг своих масштабных, востребованных временем задач многие авторитетные общественные организации, а главное — сотни тысяч неравнодушных людей во всех регионах страны. Важно, что вы не только контролируете эффективность работы органов власти всех уровней, честно и откровенно обозначаете проблемы, но и активно включаетесь в их решение в интересах граждан", — указал Путин. Он подчеркнул, что среди ключевых инициатив ОНФ — поддержка волонтерского движения, организация бесплатного питания для учеников начальных классов и дополнительных выплат врачам, введение института экологических инспекторов."Особо отмечу запуск проекта #МыВместе, который служит консолидации общества в борьбе с опасной эпидемией на основе ценностей солидарности и взаимопомощи", — добавил российский лидер. Кроме того, Путин поблагодарил ОНФ "за кропотливую, неформальную, настойчивую работу" с миллионами обращений россиян, поступающих на "Прямую линию", и выразил уверенность, что на съезде "прозвучат предложения, которые станут значимой, неотъемлемой частью общенациональной повестки" и поспособствуют повышению результативности органов власти.Создать Общероссийский народный фронт предложил сам президент в 2011 году.

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общество, волгоград, владимир путин, единая россия, общероссийский народный фронт, россия