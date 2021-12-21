https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764769372.html

Об омикрон-штамме коронавируса пока известно очень мало, заявила Попова

Об омикрон-штамме коронавируса пока известно очень мало, заявила Попова - РИА Новости, 21.12.2021

Об омикрон-штамме коронавируса пока известно очень мало, заявила Попова

О штамме "омикрон" известно пока очень мало, может, это и будет неким спасением, но обнадеживаться еще рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:45

2021-12-21T16:45

2021-12-21T16:56

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

юар

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирусы

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. О штамме "омикрон" известно пока очень мало, может, это и будет неким спасением, но обнадеживаться еще рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы очень мало пока знаем этот новый штамм. Ученые всего мира пристально следят за развитием ситуации в тех странах, где он распространяется. Хочу отметить, что в Южно-Африканской Республике количество заболевших снижается, там стабилизируется ситуация. Это мы видим по публикуемым статистическим данным и из докладов наших коллег, которые сегодня находятся в ЮАР. Самое высокое выявление сейчас регистрируется пока только в Великобритании. Но обнадеживаться, конечно, еще рано", - сказала Попова в интервью изданию "Комсомольская правда".Она отметила, что возможно "омикрон" и будет неким спасением для всех, но пока предпринимаются все меры, чтобы избежать ухудшения эпидобстановки в России.

https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764752591.html

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