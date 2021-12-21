Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764769372.html
Об омикрон-штамме коронавируса пока известно очень мало, заявила Попова
Об омикрон-штамме коронавируса пока известно очень мало, заявила Попова - РИА Новости, 21.12.2021
Об омикрон-штамме коронавируса пока известно очень мало, заявила Попова
О штамме "омикрон" известно пока очень мало, может, это и будет неким спасением, но обнадеживаться еще рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T16:45
2021-12-21T16:56
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
юар
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
анна попова
коронавирусы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735568922_0:151:3108:1899_1920x0_80_0_0_f4b6b0ef9c994b174ef6dba598d1fb91.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. О штамме "омикрон" известно пока очень мало, может, это и будет неким спасением, но обнадеживаться еще рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Мы очень мало пока знаем этот новый штамм. Ученые всего мира пристально следят за развитием ситуации в тех странах, где он распространяется. Хочу отметить, что в Южно-Африканской Республике количество заболевших снижается, там стабилизируется ситуация. Это мы видим по публикуемым статистическим данным и из докладов наших коллег, которые сегодня находятся в ЮАР. Самое высокое выявление сейчас регистрируется пока только в Великобритании. Но обнадеживаться, конечно, еще рано", - сказала Попова в интервью изданию "Комсомольская правда".Она отметила, что возможно "омикрон" и будет неким спасением для всех, но пока предпринимаются все меры, чтобы избежать ухудшения эпидобстановки в России.
https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764752591.html
юар
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/04/1735568922_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_e405df7250ed4f0b5c9085fe0cfd11bf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса, юар, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирусы, россия, коронавирус в россии
16:45 21.12.2021 (обновлено: 16:56 21.12.2021)
 
Об омикрон-штамме коронавируса пока известно очень мало, заявила Попова

Попова: об омикрон-штамме коронавируса известно пока очень мало, еще рано обнадеживаться

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкГлавный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова на Петербургском международном экономическом форуме - 2021 - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. О штамме "омикрон" известно пока очень мало, может, это и будет неким спасением, но обнадеживаться еще рано, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Мы очень мало пока знаем этот новый штамм. Ученые всего мира пристально следят за развитием ситуации в тех странах, где он распространяется. Хочу отметить, что в Южно-Африканской Республике количество заболевших снижается, там стабилизируется ситуация. Это мы видим по публикуемым статистическим данным и из докладов наших коллег, которые сегодня находятся в ЮАР. Самое высокое выявление сейчас регистрируется пока только в Великобритании. Но обнадеживаться, конечно, еще рано", - сказала Попова в интервью изданию "Комсомольская правда".
Она отметила, что возможно "омикрон" и будет неким спасением для всех, но пока предпринимаются все меры, чтобы избежать ухудшения эпидобстановки в России.
Тест на COVID-19 на фоне надписи Омикрон - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
15:57Распространение коронавируса
В Минздраве назвали симптомы, характерные для омикрон-штамма
 
Распространение коронавирусаКоронавирус COVID-19Омикрон-штамм коронавирусаЮАРФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоАнна ПоповаКоронавирусыРоссияКоронавирус в России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:17Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водитель
02:08Врач-диетолог дала советы по выбору курицы
02:02"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкой
01:46НАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"
01:43Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в Ташкент
01:17Экономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожало
01:16Госсекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с Китаем
00:57Мать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзамене
00:48США раскритиковали Россию за импортозамещение
00:27В Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской области
00:01Российские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 году
23:51США одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил Пентагон
23:50Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлился
23:50Полиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста Соловьева
23:39В ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемым
23:21Летевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправности
23:14США готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил Байден
23:00Захарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТР
22:52Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
22:49"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США
Лента новостейМолния
Автоэксперт объяснил, как понять, что перед вами едет неадекватный водительВрач-диетолог дала советы по выбору курицы"Оппозиционная платформа" назвала курс Украины в НАТО политической ошибкойНАСА вновь отложило запуск телескопа "Джеймс Уэбб"Вернувшийся в Минск самолет "Белавиа" улетел в ТашкентЭкономист рассказал, что лучше купить прямо сейчас, пока не подорожалоГоссекретарь США пообещал поддержать Литву в "торговой войне" с КитаемМать девятилетней студентки МГУ рассказала свою версию скандала на экзаменеСША раскритиковали Россию за импортозамещениеВ Подмосковье арестовали мужчину, устроившего стрельбу в Брянской областиРоссийские девелоперы назвали угрозы для рынка жилья в 2022 годуСША одобрили продажу Литве ПТРК Javelin, заявил ПентагонВернувшийся в Минск самолет "Белавиа" благополучно приземлилсяПолиция возбудила дело против подозреваемых в избиении фигуриста СоловьеваВ ДНР назвали предложения Киева по реформированию СЦКК неприемлемымЛетевший в Ташкент самолет "Белавиа" вернулся в Минск из-за неисправностиСША готовы к новому всплеску заболеваемости COVID-19, заявил БайденЗахарова оценила покупку Польшей американских подержанных БТРБайден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме"Омикрон" стал доминирующим штаммом в США