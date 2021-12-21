https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764752811.html
В Минздраве изучили особенности течения омикрон-штамма в Африке
В Минздраве изучили особенности течения омикрон-штамма в Африке - РИА Новости, 21.12.2021
В Минздраве изучили особенности течения омикрон-штамма в Африке
Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав изучил особенности течения "омикрона" в Африке. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T15:58
2021-12-21T15:58
2021-12-21T16:09
африка
распространение коронавируса
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
михаил мурашко
коронавирусы
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_0:86:3337:1963_1920x0_80_0_0_6f926c4b0ad041696dbd0752c26485b7.jpg
МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав изучил особенности течения "омикрона" в Африке."Мы совместно с сотрудниками Роспотребнадзора принимали участие в работе в Южно-Африканской Республике. И наши клиницисты изучили особенности течения новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон ", - сказал он, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.
https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764758002.html
африка
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155003/37/1550033762_304:0:3035:2048_1920x0_80_0_0_012763dfe64ff0967b58a7710179014f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
африка, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса
15:58 21.12.2021 (обновлено: 16:09 21.12.2021)
В Минздраве изучили особенности течения омикрон-штамма в Африке
Мурашко: Минздрав изучил особенности течения омикрон-штамма коронавируса в Африке