https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764752811.html

В Минздраве изучили особенности течения омикрон-штамма в Африке

В Минздраве изучили особенности течения омикрон-штамма в Африке - РИА Новости, 21.12.2021

В Минздраве изучили особенности течения омикрон-штамма в Африке

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав изучил особенности течения "омикрона" в Африке. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T15:58

2021-12-21T15:58

2021-12-21T16:09

африка

распространение коронавируса

общество

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здоровье - общество

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что Минздрав изучил особенности течения "омикрона" в Африке."Мы совместно с сотрудниками Роспотребнадзора принимали участие в работе в Южно-Африканской Республике. И наши клиницисты изучили особенности течения новой коронавирусной инфекции, вызванной штаммом "омикрон ", - сказал он, выступая на заседании президиума координационного совета по борьбе с COVID-19.

https://ria.ru/20211221/koronavirus-1764758002.html

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африка, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, михаил мурашко, коронавирусы, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса