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Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме - РИА Новости, 21.12.2021
Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
"Омикрон"-штамм коронавируса добрался даже до Белого дома, заявил президент США Джо Байден. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T22:52
2021-12-21T22:52
2021-12-21T22:59
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ВАШИНГТОН, 21 дек - РИА Новости. "Омикрон"-штамм коронавируса добрался даже до Белого дома, заявил президент США Джо Байден."Омикрон" передается так легко, поэтому мы видим, как коронавирусом заражаются полностью вакцинированные люди", - сказал Байден в обращении к нации.Он подчеркнул, что случаи заражения есть в каждой организации, "даже в Белом доме среди вакцинированных от "омикрона".Во вторник Байден заявил, что штамм коронавируса "омикрон" стал доминирующим в США.
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в мире, сша, джо байден, коронавирусы, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
22:52 21.12.2021 (обновлено: 22:59 21.12.2021)
Байден сообщил о заразившихся "омикроном" в Белом доме
Президент США Байден сообщил, что случаи заражения "омикроном" есть даже в Белом доме