https://ria.ru/20211221/omikron-1764816777.html

Омикрон-штамм находят у 20 процентов заболевших COVID-19 во Франции

Омикрон-штамм находят у 20 процентов заболевших COVID-19 во Франции - РИА Новости, 21.12.2021

Омикрон-штамм находят у 20 процентов заболевших COVID-19 во Франции

У 20% заболевших коронавирусом во Франции диагностируется штамм "омикрон", заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T21:38

2021-12-21T21:38

2021-12-21T21:39

распространение коронавируса

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франция

здоровье - общество

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. У 20% заболевших коронавирусом во Франции диагностируется штамм "омикрон", заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.Он отметил, что около 73 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Франции в понедельник. По словам представителя кабмина, эта цифра на 15% больше, чем показатель в прошлый понедельник, 13 декабря."После нескольких недель замедления эпидемия возобновляется с новой силой в нашей стране. Это, в частности, связано с распространением штамма "омикрон", - сказал Атталь журналистам."По актуальным прогнозам, на национальном уровне в 20% положительных тестов выявляется штамм "омикрон", - отметил он.Представитель кабмина Франции подчеркнул, что этот штамм быстро распространяется, в том числе среди молодых людей от 20 до 40 лет.Атталь призвал молодых людей сократить число встреч и при малейших подозрениях тестироваться на коронавирус.

https://ria.ru/20211218/parizh-1764365968.html

https://ria.ru/20211216/kontrol-1764020477.html

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в мире, франция, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса