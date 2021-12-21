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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211221/omikron-1764816777.html
Омикрон-штамм находят у 20 процентов заболевших COVID-19 во Франции
Омикрон-штамм находят у 20 процентов заболевших COVID-19 во Франции - РИА Новости, 21.12.2021
Омикрон-штамм находят у 20 процентов заболевших COVID-19 во Франции
У 20% заболевших коронавирусом во Франции диагностируется штамм "омикрон", заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. РИА Новости, 21.12.2021
2021-12-21T21:38
2021-12-21T21:39
распространение коронавируса
в мире
франция
здоровье - общество
коронавирус covid-19
омикрон-штамм коронавируса
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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. У 20% заболевших коронавирусом во Франции диагностируется штамм "омикрон", заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.Он отметил, что около 73 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Франции в понедельник. По словам представителя кабмина, эта цифра на 15% больше, чем показатель в прошлый понедельник, 13 декабря."После нескольких недель замедления эпидемия возобновляется с новой силой в нашей стране. Это, в частности, связано с распространением штамма "омикрон", - сказал Атталь журналистам."По актуальным прогнозам, на национальном уровне в 20% положительных тестов выявляется штамм "омикрон", - отметил он.Представитель кабмина Франции подчеркнул, что этот штамм быстро распространяется, в том числе среди молодых людей от 20 до 40 лет.Атталь призвал молодых людей сократить число встреч и при малейших подозрениях тестироваться на коронавирус.
https://ria.ru/20211218/parizh-1764365968.html
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в мире, франция, здоровье - общество, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса
21:38 21.12.2021 (обновлено: 21:39 21.12.2021)
 
Омикрон-штамм находят у 20 процентов заболевших COVID-19 во Франции

У 20 процентов заболевших коронавирусом во Франции диагностируют штамм "омикрон"

© AP Photo / Bob EdmeФармацевт берет мазок из носа для теста на COVID-19 в аптеке в Байонне, юго-западная Франция
Фармацевт берет мазок из носа для теста на COVID-19 в аптеке в Байонне, юго-западная Франция - РИА Новости, 1920, 21.12.2021
© AP Photo / Bob Edme
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ПАРИЖ, 21 дек - РИА Новости. У 20% заболевших коронавирусом во Франции диагностируется штамм "омикрон", заявил официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь.
Он отметил, что около 73 тысяч новых случаев заболевания коронавирусом выявлено во Франции в понедельник. По словам представителя кабмина, эта цифра на 15% больше, чем показатель в прошлый понедельник, 13 декабря.
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"После нескольких недель замедления эпидемия возобновляется с новой силой в нашей стране. Это, в частности, связано с распространением штамма "омикрон", - сказал Атталь журналистам.
"По актуальным прогнозам, на национальном уровне в 20% положительных тестов выявляется штамм "омикрон", - отметил он.
Представитель кабмина Франции подчеркнул, что этот штамм быстро распространяется, в том числе среди молодых людей от 20 до 40 лет.
Атталь призвал молодых людей сократить число встреч и при малейших подозрениях тестироваться на коронавирус.
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