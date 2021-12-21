https://ria.ru/20211221/omikron-1764770710.html

"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Дании

"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Дании - РИА Новости, 21.12.2021

"Омикрон" стал доминирующим штаммом коронавируса в Дании

Новый штамм коронавируса "омикрон" уже является доминирующим вариантом в Дании, а в стране зафиксировано рекордное число заражений COVID-19, заявил министр... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:51

2021-12-21T16:51

2021-12-21T16:51

распространение коронавируса

в мире

дания

метте фредериксен

коронавирус covid-19

омикрон-штамм коронавируса

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МОСКВА, 21 дек - РИА Новости. Новый штамм коронавируса "омикрон" уже является доминирующим вариантом в Дании, а в стране зафиксировано рекордное число заражений COVID-19, заявил министр здравоохранения Магнус Хеунике."Мы наблюдаем рост эпидемии, и сегодня зафиксировано рекордное число заражений - 13 558 подтвержденных случаев, включая повторные заражения. По оценкам датского института сывороток, "омикрон" уже является доминирующим вариантом и продолжает распространяться", - написал Хеунике на своей странице в Twitter.Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что власти приняли решение ввести ряд ограничений на ближайший месяц в связи с распространением коронавируса, в частности, приостановить ночную жизнь, закрыть дискотеки и концертные залы с наполняемостью свыше 50 человек, а школьников отправить по домам.По данным датского института сывороток, за последние сутки в стране 17 человек скончались от COVID-19, а количество госпитализированных составило 554 человека. При этом повторно заразились коронавирусом более 500 человек. Всего в Дании полностью вакцинировано 77% населения.

https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764769372.html

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в мире, дания, метте фредериксен, коронавирус covid-19, омикрон-штамм коронавируса