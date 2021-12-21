16:06 21.12.2021 (обновлено: 16:38 21.12.2021)
Попова заявила о 41 выявленном случае омикрон-штамма в России
Глава Роспотребнадзора Попова заявила о 41 выявленном заражении омикрон-штаммом в России
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкРуководитель Роспотребнадзора - главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Распространение "омикрона" в мире идет очень динамично, в России выявлен 41 случай – состояние всех заболевших стабильное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Распространение и выявление этого распространения идет очень динамично", - сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусом.
"На сегодняшний день, по оперативным данным, в РФ выявлен уже 41 случай инфицирования новым геновариантом вируса "омикрон", все больные находятся в стационаре", - отметила Попова.
По ее словам, в первые три дня заболеваемости повышается температура – до 38,5, есть слабость и покашливание, першение в горле. "На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное", - добавила Попова.
Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.
Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.
Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.