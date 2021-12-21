https://ria.ru/20211221/omikron-1764757880.html

Попова заявила о 41 выявленном случае омикрон-штамма в России

Попова заявила о 41 выявленном случае омикрон-штамма в России - РИА Новости, 21.12.2021

Попова заявила о 41 выявленном случае омикрон-штамма в России

Распространение "омикрона" в мире идет очень динамично, в России выявлен 41 случай – состояние всех заболевших стабильное, заявила глава Роспотребнадзора Анна... РИА Новости, 21.12.2021

2021-12-21T16:06

2021-12-21T16:06

2021-12-21T16:38

распространение коронавируса

россия

коронавирус covid-19

общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

анна попова

коронавирус в россии

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МОСКВА, 21 дек – РИА Новости. Распространение "омикрона" в мире идет очень динамично, в России выявлен 41 случай – состояние всех заболевших стабильное, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Распространение и выявление этого распространения идет очень динамично", - сказала она на координационном совете по борьбе с коронавирусом.По ее словам, в первые три дня заболеваемости повышается температура – до 38,5, есть слабость и покашливание, першение в горле. "На сегодняшний день состояние всех пациентов стабильное", - добавила Попова.Новый штамм SARS-CoV-2 впервые выявили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября. Он содержит десятки мутаций в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. Предположительно, этот вариант изначально развился в организме человека с ослабленным иммунитетом — вероятно, зараженного ВИЧ.Всемирная организация здравоохранения признала B.1.1.529 "вызывающим озабоченность" и присвоила ему название "омикрон" — по 15-й букве греческого алфавита. Эксперты считают, что заражаться могут в том числе переболевшие и вакцинированные, а симптомы варьируются от усталости до головной боли и ломоты в теле. При этом, как отмечал директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург, у привитых болезнь проходит в легкой форме.Сейчас во многих государствах доминирует дельта-штамм B.1.617.2, впервые обнаруженный в Индии в прошлом году, но ученые допускают, что ему на смену придет "омикрон". По последним данным, случаи заражения им есть как минимум в 70 странах.

https://ria.ru/20211221/omikron-shtamm-1764752591.html

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россия, коронавирус covid-19, общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, анна попова, коронавирус в россии, омикрон-штамм коронавируса